'Los 10.000 de Mariano Haro' cumplirá su décima edición el 20 de septiembre en Becerril de Campos (Palencia)

Presentación de la carrera 'Los 10.000 de Mariano Haro'. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Los 10.000 de Mariano Haro', la carrera que organiza la Diputación de Palencia como homenaje al mejor atleta palentino de todos los tiempos, disputará su décima edición el próximo 20 de septiembre.

La carrera de este año contará con la colaboración de la Fundación Real Madrid y volverá a tener dos distancias, de 5000 y 10.000 metros. Además, mantendrá para su prueba principal el recorrido por el Canal de Castilla.

Una particularidad que desde su incorporación en 2024 "ha causado gran aceptación entre los atletas", tal y como ha explicado el diputado de Deportes, Eduardo Tejido, durante la presentación de la prueba.

Los atletas que se inscriban en la distancia de 5.000 metros recorrerán el casco urbano de Becerril de Campos, durante dos vueltas, pasando por lugares emblemáticos como el Arco de la Entrada, la Iglesia de Santa María o San Pedro Cultural.

Las carreras, que comenzarán a las 11:30 horas, tendrán salida y meta junto al Ayuntamiento de Becerril de Campos, teniendo todos los atletas participantes el privilegio de entrar a San Pedro Cultural, "dando así a la prueba un valor cultural añadido y manteniendo otro de los grandes atractivos de la carrera", tal y como ha destacado el diputado.

Las categorías, masculinas y femeninas, serán: Sénior: de 16 a 34 años; Máster 35: de 35 a 39 años; Máster 40: de 40 a 44 años; Máster 45: de 45 a 54 años y Máster 55: a partir de 55 años.

Con el objetivo de dar más servicios a los atletas, al finalizar la carrera habrá un servicio gratuito de fisioterapia, gracias a la colaboración de la Clínica MAS. Además, los participantes de las carreras de 10.000 y 5.000 metros obtendrán una camiseta técnica dedicada a la figura de Mariano Haro, el 'León de Becerril'.

La inscripción deberá hacerse online a través del portal de deportes de la página de la Diputación hasta el viernes, 18 de septiembre a las 12 horas y tendrá una cuota de 7 euros, tanto para para los 10.000 como para los 5.000. También podrá hacerse el mismo día de la prueba, presencialmente, con un coste diez euros.

La entrega de dorsales se efectuará en la plaza mayor de Becerril de Campos a partir de las 9.30 horas. Una vez finalizada la prueba, habrá una entrega de trofeos y premios en metálico para los primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos, y un sorteo de regalos entre los participantes.

Además, antes de las carreras principales, a partir de las 11 horas, habrá carreras infantiles para jóvenes de las categorías sub-16, sub-14, (con una distancia aproximada de 1500m) sub-12, sub-10 (con una distancia aproximada de 750m) y mini-benjamines.

La inscripción estas carreras infantiles deberá hacerse también a través de www.palenciadeporte.es y será gratuita.