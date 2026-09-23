La 112 Jornada Mundial del Migrante pone el foco en los menores, con 130 atendidos en Burgos a lo largo de todo el año

Presentación de la 112 Jornada Mundial del Migrante de Burgos. - EUROPA PRESS

BURGOS 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diócesis de Burgos se prepara para conmemorar este próximo domingo la 112ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, una cita que este año pone el foco de manera monográfica en la infancia y la adolescencia.

Bajo el lema 'Incluso uno solo de estos pequeños' -una cita extraída del Evangelio de Mateo con la que el Papa Francisco busca subrayar la vulnerabilidad de los menores en los flujos migratorios-, la delegación diocesana ha impulsado diversos actos de concienciación, entre los que destacan vigilias de oración, círculos de silencio y encuentros interculturales con representación de catorce nacionalidades.

Así lo ha explicado la responsable de Migraciones de la Diócesis, Hilda Vizarro, durante la presentación de los actos y la revista diocesana, centrada en la situación de los menores en la provincia junto a la labor de Atalaya.

En su nombre Ángela Alcalde, responsable de comunicación y coordinadora de apoyo en Primaria de Atalaya Intercultural, ha indicado que el acompañamiento diario abarca desde el apoyo escolar en Primaria y Secundaria -con cerca de 130 menores atendidos a lo largo del curso- hasta campamentos estivales y la tradicional entrega de Reyes Magos .

Se trata de crear espacios de convivencia donde las familias encuentren "un desahogo" y los menores dispongan de un apoyo escolar constante, especialmente cuando los padres "sufren barreras con el idioma o incompatibilidades horarias por motivos laborales", ha explicado.

Tanto Vizarro como Alcalde han advertido sobre la "realidad compleja" de aquellos niños y jóvenes que se ven obligados a marchar de sus hogares no por voluntad propia, sino "debido a la presión de contextos sociales, económicos y de violencia en sus países de origen".

labor sobre el terreno cuenta con el respaldo de asociaciones como Atalaya Intercultural, que acumula dos décadas de trayectoria en Burgos, según ha indicado Alcalde.

El centro de la cuestión también ha mirado hacia la tensión migratoria en fronteras como Ceuta y la gestión institucional de los menores no acompañados. Desde los colectivos sociales se reclama el cumplimiento estricto de la legalidad nacional e internacional, y ponen el foco en la urgencia de atender las necesidades de la infancia "por encima de cualquier traba burocrática o fricción política entre administraciones".

Asimismo, se ha puesto de relieve la problemática añadida de las pruebas de determinación de edad, advirtiendo de que en ocasiones los procedimientos administrativos terminan tratando como adultos a jóvenes que conservan vulnerabilidades propias de su minoría de edad.