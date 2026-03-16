El 19% de los médicos de CyL secundan la huelga que cancela más de 6.407 consultas y 240 operaciones

Protesta de la huelga de médicos - SIMEBAL

VALLADOLID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 19 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 24 por ciento en Atención Hospitalaria (1.084 profesionales en huelga) y del nueve por ciento en Atención Primaria (227 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.311 facultativos de los 7.034 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 7,3 por ciento, 31 médicos en huelga; Burgos, 25,1 por ciento, 215 en huelga; León, 26,3 por ciento, 330; Palencia, 18 por ciento, 71 médicos; Salamanca, 15,6 por ciento, 197 facultativos; Segovia, 16,8 por ciento, 79; Soria, 24,6 por ciento, 54; Valladolid, 16,2 por ciento, 286 médicos; y Zamora, 11,7 por ciento, 48 médicos en huelga.

Además, la primera jornada en huelga de los médicos en el mes de marzo ha tenido un total de 6.407 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 490; Burgos, 1.071; León, 1.689; El Bierzo, 266; Palencia, 399; Salamanca, 847; Segovia, 308; Soria, 413; Valladolid Este, 301; Valladolid Oeste, 245; y Zamora, 378.

De la misma manera, se han cancelado un total de 240 intervenciones quirúrgicas, 432 pruebas diagnósticas y 3.810 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.