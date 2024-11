El 19 Valladolid Jazz y un homenaje al músico Tom Waits, el próximo fin de semana en el LAVA

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos espectáculos en el marco de la 19 edición del Valladolid Jazz y un homenaje al músico Tom Waits, este fin de semana en el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA) - Fundación Municipal de Cultura.

En concreto, el público del LAVA podrá disfrutar este viernes, 22 de noviembre del concierto de Caminero Cuarteto (viernes 22), que recala en Valladolid con 'Florilegio', un trabajo que marida tradición y vanguardia.

El cuarteto cuenta con uno de los contrabajistas más importantes del jazz español, Pablo Martín Caminero. Intérprete aclamado y compositor de exquisita personalidad, se ha movido en diversos géneros, desde el flamenco al jazz clásico, y ha colaborado con artistas tan diferentes como Jorge Pardo o Rocío Molina, o formaciones como el Ballet Nacional de España y la Compañía Nacional de Danza.

Caminero lidera una formación que reúne a figuras destacadas de su generación, como el pianista Moisés Sánchez al piano y el percusionista Borja Barrueta. Se une el joven Daniel Juárez, saxo tenor de calidad demostrada para formar parte de este cuarteto, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press.

El otro espectáculo de Valladolid Jazz se podrá disfrutar el domingo 24 de noviembre. Titulado 'Jazz for children Jump!', se trata de una propuesta para público familiar que fusiona las canciones más conocidas de Van Halen, Stevie Wonder o el propio Elvis con grandes temas de jazz.

El espectáculo cuenta con Noa Lur, premiada como una de las mejores voces jóvenes del jazz europeo y considerada por allaboutjazz.com como "una auténtica fuerza de la naturaleza".

Por otro lado, el sábado 23 llegará Canadá, 'Perfoms Tom Waits', un homenaje al músico Tom Waits a cargo de la compañía canadiense L'orchestre d'hommes-orchestres, que debuta en el LAVA con una propuesta que parece más un espectáculo de carnaval o un circo musical que un concierto.

'Performs Tom Waits' suena a los cerca de cien objetos e instrumentos inventados que cobran vida en las manos de seis frenéticos multinstrumentistas, que intercambian de forma acelerada papeles y voces.

El hilo que une esta experiencia es la música y la personalidad del cantante y compositor californiano Tom Waits, que imprimió su pluma y su voz rasgada en temas como 'I hope that I don't fall in love with you' o 'The piano has been drinking'.

Los espectáculos de adultos comenzarán a las 20.ñ30 horas y la función familiar, a las 18.30 horas. Todas tendrán lugar en la Sala Concha Velasco.