Un 2025 de "grandes hallazgos" para la arqueología abulense gracias al convenio de Diputación y Terra Levis

Diputación de Ávila y Terra Levis presentan los hallazgos arqueológicos de este 2025 que se presentarán esta tarde a las 19.00 horas en el Palacio de Los Serrano. - EUROPA PRESS

ÁVILA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Ávila y la asociación Terra Levis han dado a conocer este viernes los resultados de las excavaciones arqueológicas que han llevado a cabo durante 2025 en tres enclaves de la provincia: el despoblado de La Cova, en San Juan del Olmo; la Pared de los Moros, en Niharra; Navasangil, en Solosancho; y la Mesa de Miranda y El Palomar, en la localidad de Chamartín. Se trata de un trabajo que se enmarca dentro del convenio de colaboración que ambas entidades mantienen y que ha permitido, un año más, avanzar en el conocimiento de la historia provincial desde la Antigüedad hasta la Alta Edad Media.

El director de Terra Levis, Juan Pablo López, ha recordado que se trata de "un proyecto científico, pero también es un proyecto cultural", en el que la participación ciudadana se ha convertido en un eje esencial. Según ha explicado, durante este 2025 el MASAV arrancaba con las Carnestolendas Arqueológicas y sumaba actividades como el Festival y el Congreso Bagaudas, al tiempo que se trabajaba sobre el terreno en cinco yacimientos del Valle Amblés, la Paramera y la Sierra de Ávila.

López ha detallado los avances en la Mesa de Miranda, uno de los enclaves más relevantes de la Edad del Hierro en la Península, del que ha subrayado que se está "abriendo el prisma de una manera bastante espectacular", gracias a la excavación de un edificio anexo a la conocida Casa C y, sobre todo, al hallazgo del basurero del poblado, que ha permitido reconstruir aspectos esenciales de la dieta y el modo de vida de los vetones.

En este sentido, ha remarcado que "la ternera de Ávila ya se consumía por nuestros antepasados vetones", además de apuntar que se han encontrado indicios de consumo de cánidos, un hecho que abre nuevas hipótesis interpretativas sobre rituales, contactos mediterráneos o posibles momentos de emergencia en la comunidad.

El director científico del proyecto, Carlos Tejerizo, ha explicado que uno de los puntos fuertes del programa es su amplitud cronológica, ya que "se está trabajando en cinco yacimientos distintos que van desde el siglo VI antes de nuestra era y llegando hasta la Edad Media". Una circunstancia "muy poco común" en la investigación arqueológica peninsular.

Tejerizo ha avanzado los resultados obtenidos en la Pared de los Moros, "el gran yacimiento romano de la provincia de Ávila", donde se ha constatado la monumentalidad de una enorme villa de élites dotada de termas, dos hipocaustos y más de 2.000 metros cuadrados de extensión. También ha subrayado la importancia de la fase posterior de reocupación, convertida después en cementerio altomedieval, donde se ha identificado "una población muy sometida a un estrés demográfico", con casos de enfermedades difícilmente documentables como la tuberculosis.

Respecto a la cabeza de Navasangil, Tejerizo ha señalado que el equipo "ha llegado y besado el santo" al obtener resultados excepcionales en un sondeo muy reducido. Los hallazgos incluyen elementos de lujo como antefijos romanos y objetos que evidencian amplias conexiones comerciales, incluso con el norte de Europa. Se han recuperado pizarras visigodas que "explican por qué" este enclave funcionaba como eje redistribuidor y espacio de renta, aportando claves para comprender su riqueza histórica.

Los trabajos en La Cova y El Palomar han permitido profundizar en las sociedades campesinas altomedievales, tradicionalmente invisibilizadas. En palabras de Tejerizo, estos espacios muestran que "era un territorio vivo, un espacio lleno de gente", con comunidades complejas, con recursos y con una gestión forestal muy desarrollada, especialmente del pino, cuya presencia en la Sierra de Ávila ha resultado particularmente reveladora porque, como él mismo recordó, "pinos no hay en la sierra de Ávila, ni los había", los "traían de otro lado".

Ambos investigadores han coincidido en que las excavaciones y estudios arqueobotánicos, antropológicos y materiales abren nuevas perspectivas para comprender el poblamiento abulense a lo largo de casi un milenio. Tal como ha resumido Tejerizo, el proyecto está mostrando que "este poblamiento alto medieval es el origen del poblamiento actual", una clave esencial para entender la continuidad histórica del territorio.

ALIANZA CIENTÍFICA Y SOCIAL

El trabajo de este 2025 se ha desarrollado gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Ávila, la Junta de Castilla y León, la Fundación Kerbest y los socios de la Asociación Abulaga, así como a la cooperación con universidades de Salamanca, Granada, Valladolid, el CSIC y el Instituto de Mérida. Una alianza científica y social que, como ha señalado López, busca "enriquecer el patrimonio de nuestra provincia, generar visitantes a nivel turístico y, en definitiva, generar economía en nuestro territorio a partir de la cultura".

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, ha destacado el "orgullo" de "poder mostrar la riqueza patrimonial en materia de arqueología que tiene la provincia" y ha destacado que los hallazgos ponen de manifiesto que el trabajo conjunto entre administraciones y asociaciones hace que Ávila "avance y sea más fuerte". La institución colabora con 40.000 euros a través de este convenio que permiten llevar a cabo proyectos como este que dan luz "a pasado, historia y antepasados".

Por su parte, el alcalde de Solosancho, Jesús Martín, ha intervenido en nombre de los municipios implicados para agradecer la colaboración institucional y el trabajo de Terra Levis, y ha destacado la importancia de la participación vecinal en el proyecto, sin la cual no se podría "transmitir el valor que realmente tiene el patrimonio de los pueblos".

Martín ha puesto en valor el castro de la cabeza de Navasangil, un enclave conocido desde hace generaciones que "ha generado gran expectación" por la calidad de los hallazgos pese a que "apenas seis metros cuadrados" han sido excavados. Para el alcalde, comprender este yacimiento conecta pasado y presente, ya que "conocer el pasado ayuda a conocer el presente y tiene que sembrar las bases del futuro", ha dicho, convencido de que el patrimonio provincial "genera oportunidades" y de que los ayuntamientos, la Diputación y los equipos profesionales comparten la responsabilidad de continuar este legado.

Por último, la directora de I+D+i del Grupo Kerbest, Laura Escudero, ha agradecido la presentación de unos resultados "tan interesantes" y ha reafirmado el compromiso de la entidad con "el territorio, la recuperación del patrimonio histórico y cultural y la puesta en valor de los espacios rurales que sostienen la memoria colectiva".