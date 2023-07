Ana Sánchez afirma que el "auténtico peligro" en las elecciones es el PP, "que blanquea a la extrema derecha"

ZAMORA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha alertado en un acto de cierre de campaña de que el "auténtico peligro" en las próximas elecciones generales está representado en el Partido Popular, que es "el que blanquea a la extrema derecha metiéndola en las instituciones".

La número tres de Luis Tudanca ha recordado "la última vez" que personas de extrema derecha estuvieron en el Consejo de Ministros, que fue en "aquellos momentos en que en España no había democracia y no se podía votar".

Sánchez ha hecho balance de la campaña del PSOE de Castilla y León en un acto celebrado este viernes en Zamora con los candidatos de esta provincia al Congreso y Senado.

Un marco que ha aprovechado para atacar al Partido Popular como principal rival en estos comicios. La secretaria de Organización ha defendido que "las únicas dos propuestas" del PP en estos últimos quince días han sido "odiar a Pedro Sánchez y recortar en democracia".

La parlamentaria autonómica ha recordado la reciente propuesta de Alberto Núñez Feijóo de cambiar la ley electoral para evitar votar en los meses de verano. "Si el PP gana, no se podrá votar en julio ni en agosto; no está mal, antes no se podía votar nunca y ahora ya se pueden votar diez meses al año, salimos ganando", ha ironizado. Además, ha asegurado que el PP "comenzó la campaña movilizado fruto de su impotencia porque tienen la concepción poco democrática de que el poder es suyo".

Como han hecho los socialistas durante la presente campaña, el Partido Socialista ha aprovechado el último día de petición de voto para confrontar su propuesta con la del Partido Popular. "Mientras que ellos afrontaron la crisis con recortes a los más débiles y rescatando a los bancos, el presidente Pedro Sánchez ha apostado por el escudo social para superar desde abajo los efectos de la pandemia y de la guerra de Ucrania".

Ana Sánchez ha concluido afeando también la gestión de la Junta de Castilla y León y las maniobras del Ejecutivo de Pedro Sánchez para minimizar problemas. "¿Qué hubiera sido de esta tierra sin el contrapeso del Gobierno de España ante la gestión de la Junta de Mañueco y Gallardo? ¿Qué hubiera sido de Castilla y León sin la UME en los incendios, sin la mediación en el conflicto de Siro, ante la tuberculosis bovina, ante el intento de poner en marcha un protocolo antiabortista o ante el intento de eliminar el Serla?", se ha preguntado.