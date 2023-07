Puente señala que el debate ha servido para "descubrir" a Feijóo y confía en que el PSOE va a ganar las elecciones

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso por Valladolid y secretario general del PSOE provincial, Óscar Puente, ha señalado que el debate electoral de este miércoles ha servido para "descubrir" al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha visto que es un "auténtico mentiroso" al utilizar "excusas que rayan lo cómico" para justificar su ausencia, y se ha mostrado confiado de que los socialistas van a ganar las elecciones de este domingo, 23 de julio.

Así lo ha indicado Puente este jueves en unas declaraciones a los medios en la puerta de la estación del Campo Grande, donde ha estado acompañado por la secretaria de Organización de JSE Castilla y León, Marta Águeda, y el secretario general de JSE Valladolid, Diego Vallejo, quienes han explicado acciones del Gobierno de España en materia de Juventud.

Del mismo modo, Puente ha asegurado que el debate electoral de este miércoles hubo una situación "tan anómala y tan atípica" de que el candidato del Partido Popular no asistiera, se ausentara y que además lo hiciera a pesar de que ya lo había anunciado desde hacía mucho tiempo "con excusas y pretextos absolutamente increíbles, ya que lo del tirón levantándose de la silla raya lo cómico".

En este sentido, Puente ha considerado que esta campaña electoral está siendo una "buena oportunidad" para conocer a Alberto Núñez Feijóo, porque es un "personaje al que se creía conocer pero realmente se le está descubriendo".

"Lo hemos descubierto durante el tiempo que ha estado de jefe de la oposición pero lo estamos descubriendo especialmente en esta campaña en la que se ha revelado ya como un auténtico mentiroso", ha aseverado Óscar Puente, al tiempo que ha indicado que, además, no "pestañea por que tiene la capacidad de mentir sin alterarse lo más mínimo y decir cosas que son groseramente falsas con total seguridad y con total tranquilidad".

Asimismo, el secretario general del PSOE provincial ha señalado que la campaña ha servido para que el Partido Socialista "avance" y se ha mostrado convencido de que el domingo los socialistas van a ganar las elecciones.

"Y lo digo ya, este jueves, a tres días de las elecciones, el domingo el Partido Socialista va a ganar los comicios en España y va a seguir gobernando", ha sentenciado Puente. En la misma línea Óscar Puente ha remarcado que en esa materia los jóvenes son los que tienen que "tirar más del carro".

Para el candidato del PSOE al Congreso por Valladolid estos días se ha lanzado un mensaje a los jóvenes, el cual es que son "muy importantes", debido a que son los que "tienen que parar un gobierno que quiere llevar a España al pasado, los jóvenes son el futuro y son ellos los que deben dejar avanzar a este país que siga progresando, como lo ha venido haciendo en estos años, modernizándose, abriéndose, siendo un país más tolerante, más dinámico, más abierto".

"REMONTADA" SOCIALISTA

El secretario general de las Juventudes Socialistas, Diego Vallejo, por su parte, ha hecho un llamamiento a todos los jóvenes, a ese millón y medio de nuevos jóvenes que van a votar por primera vez en las elecciones generales de este 23 de julio, y más concretamente a la juventud de Valladolid, "que no puede hacer que suceda lo que ha sucedido con el Gobierno municipal".

Con un Gobierno municipal, ha continuado Vallejo, con el que "ya se ha visto que se van a revertir todos los carriles bici y las medidas de movilidad, que precisamente esos son uno de los grandes desafíos que tiene la juventud y por los que van a luchar y llevan luchando durante todo este siglo que son las cuestiones del medio ambiente y la movilidad".

Ahí Pedro Sánchez ha hecho una apuesta "increíble", ha recalcado el secretario general de las Juventudes Socialistas, que lleva en el programa electoral, como es la gratuidad del autobús y las bicicletas de alquiler a un precio "muy asequible" para los menores de 31 años.

De la misma manera, Diego Vallejo ha puesto en valor las medidas que ha impulsado el Ejecutivo liderado por Sánchez, tales como puede ser la ley de vivienda o la reforma laboral que ha conseguido que el paro "haya bajado en seis puntos en el paro juvenil, y otras medidas, como pueden ser más concretas".

Como pueden ser el bono de transporte para que se pueda viajar y conocer España, el Interrail para viajar por Europa a un precio mucho más asequible o el bono del alquiler para que muchos jóvenes se puedan emancipar.

A este respecto, Vallejo ha hecho énfasis en que hay gente que no se puede emancipar por el precio elevado de los alquileres y el Gobierno de Pedro Sánchez "ha conseguido y está llevando a cabo unas políticas para que los jóvenes tengan más asequible la vivienda". "Y eso es un poco lo que nos jugamos este 23 de julio, seguir avanzando, seguir continuando", ha sentenciado, para después destacar que la alternativa es "volver hacia el pasado con un gobierno de Feijóo y Abascal, que ya se puede ver lo que está desarrollando en Castilla y León".

De la misma forma, el secretario general de las Juventudes Socialistas ha indicado que los jóvenes que ya han visto esto y "saben lo que hay no van a querer volver al pasado, no van a querer que en España gobierne Feijóo con Abascal". No obstante, Diego Vallejo se ha mostrado confiado de que se va a revalidar el Gobierno de Pedro Sánchez y el PSOE va a ganar las elecciones.

"Vamos a dar la sorpresa con la remontada que está viniendo en las encuestas, que muchas no lo están dando, así que hay que salir a votar, hay que confiar en la remontada y vamos a dar a este país otros cuatro años de progreso", ha concluido.