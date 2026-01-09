Unas 55.000 personas participan en la programación de Navidad "plural y diversa" en Burgos en un año de "récord"

BURGOS, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha mostrado su "satisfacción" por la organización y el resultado de las pasadas fiestas de Navidad en Burgos que han congregado a unas 55.000 personas en torno a sus "plurales y diversas" actividades.

Una Navidad que ha estado dedicada a los niños, adolescentes, familias y personas más mayores, ha sostenido la primera edil de la capital burgalesa, al tiempo que ha destacado la "extensión" de la programación navideña a los barrios con las actividades en los centros cívicos.

La alcaldesa ha explicado que en esta Navidad ha primado la iluminación de objetos de mediano formato para extender la luz de manera "más elegante" y llegar a más sitios, un punto en el que también ha asegurado que ha faltado un gran espectáculo navideño por problemas en la contratación.

No obstante, ha comprometido que la Sociedad de Promoción de Burgos (ProBurgos) se hará cargo" de ornamento de gran formato.

PARQUE INFANTIL

A este respecto, la regidora ha desatacado la importancia que ha tenido este año el Parque Infantil de Navidad (PIN) que ha tenido lugar en el Polideportivo Javier Gómez, con la asistencia de 11.000 niños.

También se ha referido a la especial vinculación de las actividades con un enfoque más tecnológico, mientras que el pueblo navideño en la Plaza Mayor y el pregón navideño han tenido una "gran acogida", como también lo ha tenido el encendido que del 5 de diciembre y que avanzó desde Gamonal hasta el centro de la ciudad.

Entre los elementos de gran formato, ha destacado el árbol de Navidad tradicional y no de led que ha estado presente en la plaza Mayor y que ha sido parte del paisaje de las casetas y en el pueblo navideño.

Precisamente, ha detallado que por este espacio han pasado 15.000 personas en las cuatro cabañas en 16 días de actividad. Ese pueblo navideño, ha explicado, ha cogido programación floral más el mercadillo navideño.

En la misma línea, la alcaldesa ha puesto el acento en la exitosa iluminación en las calles céntricas, como la manta de luces de las calles aledañas a la Catedral y en los entornos del Espolón, la Plaza Mayor, Mío Cid y Paseo de Atapuerca, con la zona infantil con las atracciones, ya que la pista de hielo ha "atraído a mucho público y es una buena ubicación".

Del mismo modo, ha recordado la decoración de Gamonal y las atracciones que ha habido en la Plaza de Santiago. Otro de los espacios nuevos ha sido el Palacio de Castilfalé con una programación de "teatro, música, narración oral, magia y espectáculos para bebés" que para la regidora ha sido un "éxito" y "se reproducirá en años posteriores".

En lo que se refiere a los actos abiertos, como la Cabalgata de Reyes, han tenido una asistencia de unas 30.000 personas.