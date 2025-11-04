El 56,3 por ciento de los Técnicos Superiores Sanitarios de CyL secunda una nueva jornada de huelga por Estatuto Marco

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paro convocado hoy en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) -en una convocatoria a nivel nacional- ha tenido un seguimiento medio del 56,39 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 61,35 por ciento en Atención Hospitalaria (535 profesionales en huelga), del 8,79 por ciento en Atención Primaria (ocho en huelga) y del 57,14 por ciento en Hemoterapia (cuatro TSS en huelga), señala la Junta a través de un comunicado.

En concreto, han secundado la huelga un total de 547 técnicos sanitarios de los 970 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 58,49 por ciento, 31 Técnicos Superiores Sanitarios en huelga; Burgos, 65,32 por ciento, 81 en huelga; León, 52,30 por ciento, 91 en huelga; Palencia, 59,42 por ciento, 41 TSS en huelga; Salamanca, 60,37 por ciento, 99 profesionales en huelga; Segovia, 81,97 por ciento, 50 en huelga; Soria, 37,78 por ciento, 17 TSS; Valladolid 57,56 por ciento, 118 TSS en huelga; y Zamora, 25,33 por ciento, 19 en huelga.

La movilización, impulsada por el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, tiene entre sus principales reivindicaciones que el Ministerio de Sanidad incluya sus demandas en el Estatuto Marco.