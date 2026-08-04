El 60 aniversario del Descenso Internacional del Pisuerga protagoniza el cupón de la ONCE del martes 11 de agosto

El Descenso Internacional del Pisuerga protagonizará, que cumple este año su 60º edición, será la imagen que ilustre el cupón de la ONCE del próximo martes - ONCE

PALENCIA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Descenso Internacional del Pisuerga protagonizará, que cumple este año su 60 edición, será la imagen que ilustre el cupón de la ONCE del próximo martes, 11 de agosto, en la que se distribuirán cinco millones de cupones para difundir esta competición deportiva que finaliza en Alar del Rey.

La directora de ONCE en Palencia, Alejandra Rodríguez Gutiérrez, ha presentado el cupón en la Diputación de Palencia, acompañada de Urbano Alonso, diputado del área de Acción Territorial y de Jesús Medrano, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas de Alar del Rey, organizadores de la prueba.

Precisamente, los promotores del descenso han agradecido al Grupo Social ONCE que se dedique uno de sus cupones a esta histórica edición.

"Una iniciativa que permitirá dar visibilidad a Alar del Rey, al Descenso Internacional del Pisuerga y a la provincia de Palencia en toda España, reforzando la promoción de uno de los eventos deportivos más representativos del territorio", ha señalado.

El Descenso Internacional del Pisuerga se disputará los próximos 14 y 15 de agosto y será puntuable para el XXII Campeonato de Castilla y León de Ríos y Travesías, por lo que "volverá a atraer a algunos de los mejores especialistas de esta modalidad", tal y como han destacado desde el Comité Organizador de la prueba.

El Descenso Internacional del Pisuerga se celebra desde 1965 y es una competición que se desarrolla entre Olleros de Pisuerga y Alar del Rey, "un espectáculo en plena naturaleza" que se ha convertido una de las competiciones de piragüismo con mayor tradición de España, según sus organizadores que han recordado también que cuenta desde 1973 con la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

La prueba, considerada la segunda más importante de sus características por detrás del Descenso de la Sella, en Asturias, recorre 16,5 kilómetros del río Pisuerga en los que los palistas tienen que sortear varios rabiones u cinco presas: la de Mave, Becerril, Nogales, la Fábrica de Campos y el Soto.

El Descenso Internacional del Pisuerga - Fiesta Palentina de las Piraguas ocupará dos jornadas, mientras que la prueba deportiva se disputará el 15 de agosto, la jornada anterior se dedicará al desfile de banderas y la recepción de autoridades en el monumento al piragüismo.

Desde la organización esperan una afluencia masiva de visitantes durante las dos jornadas, como en ediciones anteriores, por lo que han reivindicado el valor de esta prueba que aúna deporte, cultura y turismo y "genera nuevas oportunidades alrededor del río Pisuerga", han concluido.