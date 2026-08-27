El 61º Desfile de Carrozas de Fuentepelayo premia a la carroza 'Atlantis' con la asistencia de 17.000 personas

La carroza ganadora 'Atlantis' . - JOSÉ MANUEL CÓFRECES

FUENTEPELAYO (SEGOVIA), 27 (EUROPA PRESS)

El municipio segoviano de Fuentepelayo ha celebrado el sexagésimo primer Desfile de Carrozas, en la que la titulada 'Atlantis' ha sido la ganadora tras registrar una asistencia de 17.000 espectadores.

Las calles de Fuentepelayo han sido nuevamente escenario de imaginación, color y música en una cita que, según ha informado la Asociación Carrozas de Fuentepelayo, ha superado la afluencia de cualquier edición anterior, con 17.000 personas que han contemplado el desfile de las trece creaciones elaboradas durante semanas por las peñas del municipio.

Las trece peñas participantes han presentado propuestas inspiradas en universos cinematográficos, fantásticos, musicales y mitológicos, entre ellas Atlantis, Juego de Tronos, Poseidón, Clash of Clans, Fantasía Africana, Harry Potter, El Último Vuelo, Fiesta Flamenca, Trifulk-Farm, El Gran Showman, Mamma Mia, El Viaje de Arlo y Willy Wonka.

Entre las novedades de esta edición ha destacado la incorporación de animación musical propia junto a cada carroza, con DJ, charangas y grupos de música, una iniciativa que ha aportado mayor dinamismo al recorrido y ha permitido vincular cada creación con su temática.

La carroza 'Atlantis', de la peña Esperando Juicio, se ha alzado con el primer premio de la categoría de carrozas, seguida por 'Juego de Tronos', de la peña Bare Nostrum, y 'Poseidón', de la peña La Tejada.

En la categoría de comparsas, el premio especial ha recaído en La Cuba, con su propuesta 'Mamma Mia'. El segundo puesto ha sido para La Tejada, con 'Poseidón' y la tercera posición ha correspondido a Esperando Juicio, con 'Atlantis'.

La organización ha agradecido a las peñas y patrocinadores la participación y apoyo en los premios, así como al Ayuntamiento de Fuentepelayo, vecinos y voluntarios, que han colaborado en el montaje y desarrollo de la jornada.