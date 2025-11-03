El 66,6% de las entidades locales de CyL entrega sus cuentas en plazo, 6,4 puntos mejor que en 2023

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 66,6 por ciento de la entidades locales de Castilla y León ha entregado sus cuentas en el plazo legalmente establecido, lo que supone una mejora de 6,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio de 2023.

Según informa el Consejo Consultivo a través de un comunicado, se encadenan dos ejercicios de mejoras consecutivas, después del incremento de 7,8 puntos experimentado el año anterior.

Por provincias, el porcentaje de rendición oscila entre el 76,7 por ciento registrado en la provincia de Soria y el 57,7 por ciento de la provincia de Burgos. Por tipo de entidad, los consistorios registran un 71,7 por ciento, con una mejora de 0,6 puntos y las entidades locales menores alcanzan el 63,4 por ciento, con 13,1 puntos de mejora.

Dentro del plazo no han rendido las Diputaciones de León y de Zamora y en Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes faltan por rendir Ponferrada, San Andrés del Rabanedo (León), Segovia y Medina del Campo (Valladolid).

El Consultivo subraya que en la provincia de León, el porcentaje de rendición en plazo alcanza el 67,3 por ciento, lo que representa una mejora interanual de 14,8 puntos porcentuales, respecto al 52,5 por ciento registrado el año anterior.

En ayuntamientos, la provincia de León alcanza un 70,1 por ciento, con 5,2 puntos de mejora. Por último, en entidades locales menores, la provincia de León alcanza un 67,9 por ciento, con 17 puntos de mejora.