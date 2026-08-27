La 71 Seminci avanza quince títulos que protagonizan la temporada cinematográfica en Valladolid

VALLADOLID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Semana Internacional de Cine de Valladolid ha adelantado una quincena de títulos que formará parte de su 71 edición, una selección de películas que son estrenos en España e integrará parte de la Sección Oficial y Punto de Encuentro, de las que "algunas ellas están marcando la temporada cinematográfica por la fuerza de sus historias y la personalidad de sus cineastas".

La Sección Oficial a concurso programará 'La gradiva', de Marine Atlan, y 'Un hombre de nuestro tiempo', de Emmanuel Marre, dos de las propuestas "más aclamadas" por la crítica francesa, que llegan a Valladolid después de competir en Cannes.

Además, el avance incluye 'We Are All Strangers', de Anthony Chen; 'Everytime', de la austriaca Sandra Wollner, ganadora de Un Certain Regard en Cannes; 'Aquí', de Tiago Guedes, con Manolo Solo en uno de sus últimos papeles ante las cámaras; el Oso de Oro de la 76 Berlinale, 'Yellow Letters', de Ilker Çatak; 'Rose', de Markus Schleinzer, premio a la mejor interpretación en Berlín para Sandra Hüller; 'Prosecution', de Faraz Shariat, y 'A Bit of Light', de Ali Asgari.

A CONCURSO

En el caso de los largos que participarán, el concurso de la Selección Oficial destaca 'La gradiva', que obtuvo el Gran Premio de la Semana de la Crítica de Cannes. Un grupo de estudiantes franceses se desplaza a Nápoles para visitar Pompeya, en un recorrido en el que deseo, violencia y descubrimiento desbordan progresivamente sus relaciones. La cineasta Marine Atlan convierte este viaje en un lúcido retrato del momento en que la adolescencia pasa abruptamente a la edad adulta.

Asimismo, 'Un hombre de nuestro tiempo', premio al mejor guion en Cannes, se sitúa en la Francia de 1940, en plena instauración del régimen colaboracionista. Su protagonista, interpretado magistralmente por Swann Arlaud, acaba integrándose en el aparato administrativo de Vichy, lo que permite a Emmanuel Marre evidenciar la inquietante facilidad de adaptación, el oportunismo y las responsabilidades individuales ante la ocupación alemana.

Además, Anthony Chen, ganador de la Cámara de Oro de Cannes por Ilo Ilo, presenta 'We Are All Strangers', que cuenta un drama familiar ambientado en el Singapur y en el que se construye un relato sobre el cuidado, los afectos y la capacidad de crear nuevas formas de familia.

También competirá Everytime, de Sandra Wollner, Premio Un Certain Regard en Cannes y elegida para representar a Alemania en los Oscar. En este filme se narra una tragedia que reúne a una madre, su hija y un adolescente en un aparentemente idílico viaje a Tenerife.

El portugués Tiago Guedes compite con 'Aquí', adaptación de la Trilogía de Jesús del premio Nobel de Literatura J. M. Coetzee, una película que recuerda un territorio sin pasado ni identidad definida. Simón se hace cargo de David, un niño que ha perdido a su madre, y busca una figura materna para construir una nueva familia. El reparto incluye a Patricia López Arnaiz, Sergi López, Ángela Molina y Manolo Solo, que se despide del cine con esta interpretación magistral.

En 'Rose', Markus Schleinzer retrocede hasta el siglo XVII para contar la historia de una mujer que adopta una identidad masculina para acceder a una libertad negada. Gran éxito de público en Alemania, la película plantea cuánto está dispuesta a esconder de sí misma para poder vivir como desea. Sandra Hüller, protagonista del largometraje, elegido para representar a Austria en los próximos Oscar, recibió el premio a la mejor interpretación en la Berlinale.

Yellow Letters, de Ilker Çatak, ganadora del Oso de Oro de la Berlinale, sigue a una pareja de artistas turcos cuya vida en Ankara se ve alterada por la presión política. La persecución que sufren afecta también a su relación y convierte el espacio privado en escenario de un conflicto político. El filme ofrece una estampa dolorosa del avance del autoritarismo y continúa el interés de Çatak por las estructuras de poder, después de La sala de profesores, nominada al Oscar a la mejor película internacional y premio al mejor montaje de la 68 Seminci.

En Prosecution, Premio del Público de Panorama en la Berlinale, Faraz Shariat pone el foco en la violencia de extrema derecha y el racismo institucional a través de una fiscal de origen coreano que, tras sufrir una agresión racista, decide investigar el caso y se enfrenta a los responsables y a las resistencias del sistema judicial. La intensidad del relato se apoya en una protagonista que se niega a convertirse en víctima y decide desafiar al sistema para buscar justicia.

'A Bit of Light', de Ali Asgari, ambientado en el Irán actual asolado por las bombas estadounidenses, sigue a un médico que, tras ser detenido y ver clausurada su consulta, pierde la confianza en el futuro. La película, que competirá por el León de Oro del próximo Festival de Venecia, se detiene en las tensiones y restricciones de la sociedad iraní con un relato profundamente humanista sobre el tránsito de la oscuridad a la luz a través de los afectos. Asgari regresa a Valladolid tras ganar con El silencio la Espiga de Oro al mejor corto de la 61 edición y presentar un año después su primer largo, Disappearance.

PUNTO DE ENCUENTRO

Punto de Encuentro será, una vez más, el espacio destinado para las grandes revelaciones del año. El avance presenta seis películas, todas ellas atravesadas por la relación entre los personajes y los espacios que habitan, evidenciando la amplitud geográfica de la programación de la 71 Seminci.

La primera de ellas, 'Forest High, la francesa Manon Coubia sitúa a tres mujeres en un refugio de los Alpes, donde los visitantes se suceden a lo largo de las cuatro estaciones. Rodada en 16 mm, la película explora el tiempo, la soledad y las relaciones humanas, convirtiendo ese espacio aislado en un lugar de encuentro, escucha y reconocimiento entre mujeres de distintas edades.

Ben'imana, de la ruandesa Marie-Clémentine Dusabejambo, ganadora de la Cámara de Oro de Cannes, examina las consecuencias del genocidio contra los tutsis a través de una mujer implicada en procesos comunitarios de justicia y reconciliación. Su obra se acerca a la reconstrucción de los vínculos personales y comunitarios tras la violencia, y plantea la dificultad de perdonar cuando el pasado irrumpe en la propia vida.

La japonesa Yukiko Sode presenta Los amantes de la noche, sobre una correctora de textos que vive aislada, cuya existencia se transforma a partir de una relación inesperada. La película retrata la soledad, el deseo y los vínculos afectivos desde la atención a los pequeños gestos, con una elegante puesta en escena que convierte la luz en metáfora de unos sentimientos que permanecen ocultos.