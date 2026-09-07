La 71 Seminci reunirá 27 títulos en sus dos secciones oficiales competitivas de cortometrajes

Archivo - El público sentado en las butacas del teatro, durante la gala de la 70ª edición de la Seminci en el Teatro Calderón, a 24 de octubre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 71 ediciñon de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) reunirá 27 títulos en sus dos secciones oficiales competitivas de cortometrajes, con 18 películas de 16 países en la Sección Oficial Internacional y nueve en la española.

Íntegramente inédita en España, la selección incluye nueve estrenos mundiales y refleja la "riqueza y variedad" del corto contemporáneo, tanto en la procedencia y trayectoria de sus cineastas como en las formas narrativas y visuales de las películas y en las historias que abordan, desde relatos de carácter íntimo hasta algunos de los conflictos que atraviesan el presente, según ha señalado el certamen en un comunicado recogido por Europa Press.

La animación adquiere un peso destacado en la competición internacional, con propuestas que exploran sus posibilidades narrativas y visuales, como ocurre en 'Paper Trail', el nuevo cortometraje del estadounidense Don Hertzfeldt, quien reconstruye una vida a partir de fragmentos de papel y de nuevas técnicas de animación. Tras su estreno en Sundance, donde obtuvo el premio a Mejor Cortometraje, 'Paper Trail' logró también el máximo galardón en Annecy.

También desde la animación, aunque en un tono muy distinto, 'The End', de la sueca Niki Lindroth von Bahr, se sitúa en un gran aeropuerto para plantear una reflexión sobre la existencia y la catástrofe, con las voces de Alexander Skarsgard, Denis Lavant y Noomi Rapace, que ejerce también de productora ejecutiva.

Además, el portugués Alexandre Siqueira presentará 'Terminal', animación coproducida por Portugal, Francia y España que llega tras su estreno mundial en Toronto y sigue a un hombre que regresa a casa de su madre después de más de treinta años de viajes.

El universo escolar se convierte en escenario para 'El tamagochi escarlata', del chileno Francisco Visceral Rivera, que recurre al cine negro para contar la desaparición de un juguete, mientras 'La verdad te rechaza, Cornelius', producción española dirigida por Khris Cembe y Marc Torices, explora un territorio más inquietante a través de distintas técnicas de animación y lleva al 2D y stop-motion al personaje de cómic creado por Torices.

La presencia española en la competición internacional se completa con la apuesta de Blanca Camell Galí, quien aborda en 'Premier feu' las secuelas físicas y emocionales de un parto traumático a través de una mujer interpretada por Bruna Cusí, a la vez que Natalia Marín propone en 'Crónicas del cansancio' una lúcida radiografía de uno de los problemas clave de la contemporaneidad a través de la historia del acceso a la vivienda y los mecanismos de control de la población, y Alba Lozano estrena mundialmente 'Aho Beltza', ambientada durante la fiesta de fin de rodaje de una película en Zumaia, donde se descubre un túnel secreto.

Además, la identidad, pertenencia y relación con el entorno atraviesan varias de las propuestas internacionales. En 'Vaterland or A Bule Named Yanto', ganador del Premio Canal+ en la Semana de la Crítica de Cannes, Berthold Wahjudi acompaña a un joven que viaja a Yogyakarta y enfrenta a su propia condición de extranjero.

Igualmente, 'Las Damas', de la francesa Camille Zéhenne, parte de la fascinación de una artista residente en la Casa de Velázquez por la Dama de Elche, mientras en 'Et si Thuy n'existait pas', el filipino Carlo Francisco Manatad sigue a una inmigrante sin papeles.

El regreso a espacios vinculados al pasado marca también 'Class Photo', del lituano Arnas Balciunas, en la que un antiguo alumno vuelve a una escuela abandonada y recorre junto a un compañero los lugares de una historia que desaparece, y 'Pithead', de Wannes Vanspauwen y Pol De Plecker, que muestra a una mujer que encuentra refugio en un bar de karaoke de black metal y entabla una relación con un pingüino solitario.

PULSIONES Y CONFLICTOS DEL PRESENTE

La competición internacional mira, asimismo, a las condiciones de vida y las tensiones sociales, como ocurre en la propuesta de João Niza Ribeiro 'Asphalt Reds', en la que se sigue a Omar, un joven beninés sin papeles que trabaja como repartidor en Oporto, mientras las imágenes de la violencia contra los migrantes en Melilla irrumpen en su vida cotidiana.

De la misma forma, en 'Ride Your Horse', Song Dongxu lleva la acción hasta Mongolia interior durante un duro invierno, donde dos jóvenes, atrapados en una habitación, planean reunir dinero para escapar hacia el sur.

En 'TMWYH', de la austriaca Helen Esther Aschauer, premio del público en el Festival de Tampere, convierte el regreso nocturno a casa de una mujer en un thriller sobre los mecanismos de alerta y protección que condicionan la experiencia femenina en el espacio público.

Por otra parte, tres títulos tendrán su estreno mundial en la competición internacional. Junto a Aho Beltza, el cortometraje 'But... You Weren't There', del noruego Eric Dirnes, sigue a una joven que comienza a sentirse invisible durante una estancia con su pareja y sus amigos en una cabaña aislada. Igualmente, el estadounidense Robert Arnett firma 'God Loves a Terrier', una comedia hilarante interpretada por Annie Hamilton, C. S. Lee y Elizabeth Olsen.

SECCIÓN OFICIAL DE CORTOMETRAJES ESPAÑOLES

La Sección Oficial de Cortometrajes Españoles reúne nueve películas, seis de ellas estrenos mundiales. Entre ellas figuran 'L'enterrament de la sardina', de Mariona Martínez, una historia sobre una hija que intenta comprender a su padre después de verlo llorar por primera vez, y 'Al vespre llegeixo', de Carlota González-Adrio, que acompaña a un hijo durante una visita a su madre en la que los pequeños gestos y los silencios adquieren todo el protagonismo.

La búsqueda de una identidad propia está en el centro deLa fábula de la punki adolescent, de Juan Vicente Castillejo, ambientada en La Mancha de comienzos de los años 2000. Allí, una adolescente desafía el entorno conservador en el que vive para acudir a una fiesta clandestina de Halloween.

También desde la infancia, aunque varias décadas atrás, 'El desencanto', de Marta Martín, sitúa a una niña en un pueblo aislado del Pirineo oscense durante los años setenta, donde el paisaje y la historia de un territorio transforman su manera de entender la vida y la muerte.

Asimismo, el estreno mundial de 'School Shooters: Tú me mataste primero', de Miguel Ariza, introduce una aproximación radicalmente distinta: dos jóvenes, recién salidos del instituto, preparan una masacre durante el verano.

También llegará por primera vez al público 'Noutro tempo', de Santos Díaz, centrado en un antiguo futbolista que regresa a la ciudad para realizar un trabajo rutinario y se instala en el piso familiar.

La relación entre ética y futuro profesional centra, por otra parte, 'Nota de corte', de Héctor Fernández Cachón, propuesta protagonizada por Belén Rueda y María Bernardeau en la que dos estudiantes afrontan un examen oral de Derecho Penal ante la exigente profesora Peña.

Una experiencia personal de la directora María Martos está en el origen de 'La Pegaso', cortometraje que sigue a Katrina y Bruno durante una noche de excesos, en un retrato neokinki de la vulnerabilidad y las fracturas de una generación.

La selección de cortometraje español se completa con 'El nieto Manuel', de Darío Vázquez, que parte de un archivo íntimo registrado durante tres años para documentar la relación entre el músico Manuel Navas y su abuela Mima, cuyos recuerdos comienzan a fragmentarse.