El 80% de los jóvenes de CyL cree que todos los políticos mienten, no les escuchan y no les representan

VALLADOLID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 80 por ciento de los adolescentes y jóvenes de Castilla y León cree que todos los políticos mienten, no les escuchan y no les representan, mientras que el 60 por ciento considera que la tecnología es más importante que la política en un contexto social de "desafección general".

Así se desprende del último estudio de radiografía de la adolescencia de la Comunidad elaborado por Plan Internacional que se ha presentado este jueves en el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León, en el que también se destaca que siete de cada diez rechaza la violencia de género, por encima de la media nacional.

El presidente del CES, Enrique Cabero, ha explicado que el estudio está "muy bien hecho" porque las encuestas realizadas han permitido "no caer en los tópicos" y saber qué es lo que "realmente piensan" los jóvenes.

Además, ha destacado que los jóvenes quieren estudiar y trabajar en un contexto social en el que se enferntan a diversas dificultades y deben afrontar los retos digitales porque hay una "coyuntura compleja" que "no han construido", pero que van a acabar por "gestionar".

Por su parte, el director de Incidencia Política y Comunicación de Plan International, David del Campo, ha detallado que casi una de cada diez personas en la Comunidad es adolescente, sin embargo, muchas políticas públicas e iniciativas "no tienen en cuenta ni sus demandas ni necesidades", por ello ha instado a los partidos y administraciones que no se olviden de ellos y los pongan en el "centro" de sus campañas electorales.

Según este informe, en este clima de "desafección general", ellos están mucho más "satisfechos", en casi un 40 por ciento, con la política actual que ellas, con tan solo un 18 por ciento; en este caso los chicos castellanoleoneses también superan a la media española, con un 27 por ciento de satisfacción en este sentido entre ellos.

La investigación parte de una de las "mayores encuestas" realizadas a adolescentes en España con 3.500 personas entrevistadas de entre doce y 21 años que cubren a la generación Z y Alfa.

Tras la presentación del estudio se ha celebrado un debate entre representantes políticos de todos los grupos parlamentarios de la Comunidad, así como el Consejo de la Juventud de Castilla y León, en el que se han repasado las propuestas políticas de cara a las elecciones autonómicas del 15 de marzo.

DATOS FRENTE A LA VIOLENCIA

A su vez, por encima de la media nacional está el rechazo a la violencia de género en Castilla y León, donde más de siete de cada diez adolescentes de la Comunidad no consideran aceptable ninguna de las actitudes de control o violencia sobre las que se les consultó; aunque algunas formas de control generan "mayor ambigüedad", como que un chico "revise el teléfono de su novia o quiera saber dónde está ella en todo momento".

Como también ocurre a nivel nacional, el estudio refleja que la violencia en sus distintas formas "afecta especialmente a las chicas", en tanto en cuanto el 16 por ciento de ellas, frente a tan solo el uno por ciento de los chicos encuestados en la Comunidad Autónoma ha vivido violencia o acoso sexual, y un once por ciento de ellas, frente al seis por ciento de ellos, ha experimentado "violencia o acoso sexual digital", a través de redes sociales o mediante el uso de inteligencia artificial.

La brecha entre ambos géneros también es "significativa" en el plano de la salud mental, puesto que apenas un uno por ciento de los chicos encuestados declara tener problemas de salud mental, frente al 15 por ciento de las chicas.

Respecto a su satisfacción con su aspecto físico, "la presión estética es un factor de peso" porque los jóvenes de Castilla y León, especialmente ellos, están "muy satisfechos con su apariencia", a pesar de ello, más de seis de cada diez jóvenes han recibido críticas por su físico.

Aunque consideran "mayoritariamente" que las chicas se preocupan más por el aspecto, y el 38 por ciento de chicas dice que las "gustaría operarse"; este dato convive con que un 74 por ciento de los chicos necesita "arreglarse para salir". La mitad de jóvenes se ven "influenciados" por los modelos de belleza promovidos en redes sociales.

Por otro lado, en el ámbito de la educación, la adolescencia y juventud de la Comunidad está ampliamente "satisfecha", dado que el 93 por ciento de los chicos y el 76 por ciento de las chicas encuestadas están "satisfechos" con el día a día escolar y su rutina académica.

En este sentido, es una de las "mayores fuentes de satisfacción" en el caso de ellos, pero un tercio de las personas indican "no tener los recursos necesarios" para estudiar lo que quieren o donde quieren.

PARTICIPACIÓN DE LA JUVENTUD

El coordinador general de Podemos Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha diferenciado la infancia, juventud y adolescencia al considerar "fundamental" acabar con la "segregación" en el sistema educativo y también ha señalado que hay que "reforzar" los sistemas de detección de acoso escolar, un punto en el que también ha defendido que hay "luchar" contra los "discursos de odio y la estigmatización que afecta a la inmigración".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, Patricia Gómez, ha considerado "imprescindible" la labor de las mujeres que presiden los diferentes consejos y entidades, ya que son las encargadas de "romper los techos de cristal".

A este respecto, ha asegurado que van a hablar con los adolescentes para conocer sus expectativas y necesidades, al tiempo que ha destacado la necesidad de un plan de salud mental para la Comunidad porque los jóvenes sufren la "presión" de la coyuntura social y económica del país.

La procuradora 'popular' Noemí Rojo ha subrayado que la adicción a las redes sociales es algo que les "preocupa" y por ello ha destacado el proyecto de 'Pausa y Reconecta' para acabar con el uso abusivo de las pantallas.

Asimismo, ha puesto el foco en las adicciones del juego online y los contenidos inapropiado. "Sin salud mental no hay salud", ha concluido.