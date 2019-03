Miles de personas, la mayoría estudiantes, reivindican en Valladolid el feminismo y la igualdad

Actualizado 08/03/2019 14:22:12 CET

VALLADOLID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas, la mayoría estudiantes, han recorrido las calles del centro de Valladolid para reivindicar el feminismo, la igualdad de género, un reparto justo de las tareas del hogar o frente a la "doble explotación" de las mujeres, la brecha salarial y su precariedad laboral.

La manifestación, convocada por la Asamblea 8M de Valladolid, tenía un carácter estudiantil pero a la misma se ha sumado gente de todas las edades a lo largo de un recorrido que ha transcurrido por el centro de la ciudad, desde la Plaza Fuente Dorada hasta la plaza de Portugalete.

La pancarta que abría la manifestación reclamaba un feminismo "de clase, interseccional y combativo", pero a la misma se han sumado diferentes mensajes escritos en cartones, banderas moradas y otros soportes como "organizadas cambiamos el mundo", "el feminismo nunca ha matado a nadie, el machismo mata cada día" o "me rebelo porque quiero seguir viva", además de otros relacionados con el rechazo al machismo, la precariedad laboral o en favor de mejores condiciones laborales.

A lo largo del recorrido se han gritado lemas como "patriarcado y capital, alianza colonial", "denuncia archivada, mujer asesinada", "que no, que no, que no tenemos miedo", "que viva la lucha de las mujeres" o "hay que quemar la Conferencia Episcopal por machista y patriarcal", entre otras.

Portavoces de la Asamblea han expresado una plataforma de diez reivindicaciones que contemplan la derogación de la ley de extranjería y cierre de los CIES; el apoyo al consumo responsable, sostenible y local en detrimento de las grandes multinacionales neocolonialistas; derogación de las reformas laborales; la jornada laboral completa de 35 horas; un convenio justo para trabajadoras del hogar y personas cuidadoras de dependientes; y el reparto justo de tareas del hogar y cuidados porque las mujeres, por "doble jornada" están "doblemente explotadas", lo que explica la brecha salarial y la mayor precariedad.

Asimismo, reclaman la conciliación laboral y familiar real; la derogación del Plan Bolonia y la LOMCE; la creación de una asignatura afectivo-sexual y la aplicación "real" de un protocolo contra todas las violencias sexistas, racistas, LGTB, etcétera; tras lo que han expresado el apoyo de las doce reivindicaciones de las huelgas de hambre de "presas en lucha".