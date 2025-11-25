Aagesen reconoce un "agravio" en el reto demográfico de Zamora e invita al PP a combatir conjuntamente la despoblación

1030377.1.260.149.20251125182903 La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha afirmado este martes que la provincia de Zamora sufre un "agravio" en cuanto al "reto demográfico" y ha invitado al PP a luchar conjuntamente contra la despoblación, con el objetivo de generar "oportunidades" en el territorio para retener talento o favorecer el regreso de quienes han decidido salir de allí.

"Necesitamos estar todos alineados. Es una política de Gobierno, pero también es política autonómica y de los municipios", ha subrayado durante el pleno del Senado, en respuesta a una pregunta del senador del PP José María Barrios sobre la eliminación de paradas de AVE en la Estación de Sanabria Alta Velocidad y su incidencia sobre la despoblación.

Cuestionada por ello, Aagesen ha argumentado que la despoblación en la comarca de Sanabria y en la provincia de Zamora "no se puede centrar sólo en la frecuencia de un ferrocarril de Alta Velocidad", cuando la comarca "ha perdido el 30% de su población" en los últimos años, mucho antes de decidir la eliminación de la mencionada parada.

La ministra ha recordado la existencia de un grupo de trabajo sobre la despoblación en la zona y ha recapitulado algunas ayudas impulsadas por el Ejecutivo tanto en Zamora como en Sanabria, con más de 32 millones de euros en convocatorias de subvenciones o proyectos contra la despoblación.

Previamente, Barrios ha asegurado que la eliminación de las paradas de AVE ha generado un "gran malestar" en la zona, generando "un impacto" en una zona aquejada del despoblamiento rural.

"Usted es responsable del reto demográfico en este país: no permita que sus compañeros de ministerios ataquen el mundo rural. Aplique políticas transversales", ha añadido.