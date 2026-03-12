Abascal llama a las urnas para medir la "fuerza relativa" de Vox frente al PP y descarta cualquier pacto con PSOE

AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha hecho este jueves un llamamiento a sus simpatizantes para que acudan a votar masivamente el próximo domingo, subrayando que lo que se dirime en las urnas es la "fuerza relativa" entre su formación y el Partido Popular en la Junta de Castilla y León.

Durante un acto público celebrado en la localidad palentina de Aguilar de Campoo, el dirigente ha dado por amortizadas las posibilidades de la izquierda, afirmando que no existe opción alguna de que el PSOE triunfe en la región. "Ellos mismos han abandonado toda esperanza de alcanzar el gobierno", ha aseverado, antes de reiterar que su formación no se reunirá con los socialistas bajo ningún concepto.

Abascal ha mostrado su disposición a negociar con el Partido Popular tras los comicios, aunque ha condicionado el calado de las reformas al peso electoral que obtenga Vox. "Si la fuerza del PP es grande, no cambiará nada; pero si la fuerza de Vox es muy grande, pasarán por el aro de un cambio de rumbo en Castilla y León", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que esta exigencia de giro político será extensible a otras comunidades como Extremadura y Aragón. El líder de Vox ha insistido en que tenderán la mano a los 'populares' para construir una alternativa, pero ha aclarado que reclamarán una negociación formal "desde el día siguiente de las elecciones".

Asimismo, ha criticado la estrategia del PP en otros territorios donde, según ha denunciado, los 'populares' "esperan hasta el último momento" para utilizar el argumento de que, si Vox no les apoya, es porque "están con el PSOE".

Gran parte de la intervención de Abascal se ha centrado en materia migratoria. El presidente de Vox ha cargado con dureza contra el "decretazo" que garantiza la sanidad pública universal a extranjeros sin residencia legal, calificándolo de "traición a los españoles" y de "canallada disfrazada de solidaridad".

Por otro lado, se ha referido a la herramienta 'Hodio' -destinada a combatir la polarización en el entorno digital-, acusando al Gobierno de ejercer la "censura". Abascal ha defendido que el Ejecutivo pretende impedir que los jóvenes se informen en las redes sociales, espacios donde, a su juicio, "hay más libertad que en los medios de comunicación comprados por el bipartidismo".