Abierto el plazo de solicitudes para el XIII Plan de Concienciación Medioambiental en el C.I.N. de Matallana

La Diputación de Valladolid, a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (Valladolid Avanza), ha abierto el plazo para que los centros educativos de la provincia presenten sus solicitudes de participación en el XIII Plan de Concienciación Medioambiental, que se desarrollará durante el curso 2025- 2026 en el Centro de Interpretación de la Naturaleza Matallana.

Este programa, puesto en marcha en 2012, se ha consolidado como una de las iniciativas más destacadas de sensibilización ambiental en la provincia de Valladolid y en toda Castilla y León. Su objetivo es acercar al alumnado al conocimiento y cuidado del entorno natural, fomentando una educación activa y experiencial.

A través de esta propuesta, los escolares descubren por sí mismos la riqueza medioambiental de los Montes Torozos y de toda la provincia. Las jornadas no se limitan a transmitir contenidos teóricos, sino que ofrecen una experiencia vivencial que combina aprendizaje, descubrimiento y participación directa.

Mediante actividades prácticas y dinámicas, los estudiantes desarrollan actitudes de respeto hacia el medio ambiente, interiorizan hábitos saludables y conocen la fauna y flora del territorio. Todo ello desde un enfoque que promueve la responsabilidad individual, el trabajo en equipo y la sostenibilidad.

El programa está dirigido a alumnos desde 4º curso de Educación Primaria hasta Educación Secundaria Obligatoria, prioritariamente de centros de la provincia, aunque también podrán participar centros de otras zonas de Castilla y León si quedan plazas disponibles.

La participación incluye alojamiento, manutención y todas las actividades programadas, con un coste de 55 euros por alumno para centros de la provincia y 65 euros para los del resto de Castilla y León. Se aplicarán descuentos a familias numerosas y gratuidad para estudiantes de familias en situación de vulnerabilidad social.

Las solicitudes deben presentarse mediante el modelo oficial, firmado por el responsable del centro educativo. Pueden entregarse en el Registro de Valladolid Avanza (Edificio Hospital Viejo de Valladolid) o enviarse por correo electrónico a: reservas@dipvalladolid.es El plazo estará abierto hasta el 26 de septiembre de 2025 a las 14.00 horas.

Con esta nueva edición, la Diputación de Valladolid refuerza su compromiso con la educación ambiental y con la formación de generaciones comprometidas con la sostenibilidad, la conservación de la naturaleza y el respeto al entorno medio ambiental.