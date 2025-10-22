La abstención del PSOE vuelve a facilitar el techo de gasto con críticas de la oposición a la "chapuza" de la Junta

PSOE justifica su abstención "con pinzas" en la nariz: "A nosotros no se nos echa de una mesa de negociación ni con agua hirviendo" VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La abstención de los procuradores del Grupo Socialista ha permitido por segunda vez consecutiva aprobar el techo de gasto no financiero presentado por la Junta de Castilla y León, lo que permitirá avanzar en los presupuestos de la Comunidad para 2026, proyecto de ley que tendrá que volver a registrar el Gobierno autonómico tras no haber sido admitido por la Mesa de las Cortes en base a un informe de la Letrada Mayor al haberse elaborado precisamente sin la aprobación previa del citado límite de gasto.

En concreto, las Cortes de Castilla y León han aprobado el techo de gasto no financiero para 2026 con los votos a favor de PP y de los dos procuradores no adscritos, las abstenciones del Grupo Socialista, de Soria ¡Ya! y del procurador de Por Ávila y el rechazo del Grupo Vox, UPL y Pablo Fernández, de Unidas-Podemos, y Francisco Igea.

La inadmisión de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 ha centrado las principales críticas de toda la oposición por la "chapuza" y por la "ilegalidad" de la Junta en el registro de las cuentas del próximo año que, además de no contar con un techo de gasto no financiero aprobado con antelación a la elaboración, no tienen el visto bueno de la Mesa de las Cortes a la Sección 20, que corresponde al Parlamento y a las instituciones propias.

El procurador socialista José Francisco Martín ha situado esta circunstancia como la demostración de la falta de voluntad negociadora de la Junta. "Ustedes no quieren negociar los presupuestos de 2026 igual que no quisieron negociar los presupuestos concebidos y no nacidos en el 2025", ha aseverado y ha criticado también la ausencia de un proyecto de Ley de Medidas que acompañe las cuentas.

"La tramitación de este proyecto de ley no es legal pero teniendo en cuenta que para ustedes mentir no es ilegal, lo entendemos todo", ha ironizado Martín que ha justificado la abstención del Grupo Socialista al techo de gasto para que la Junta pueda presentar "unos nuevos presupuestos legales en forma" y ha considerado que "en tiempo" será "imposible"--.

"A nosotros no se nos echa de una mesa de negociación ni con agua hirviendo y por eso nos vamos a abstener, para que puedan presentar unos nuevos presupuestos legales en esta Cámara", ha explicado José Francisco Martín que ha admitido que los socialistas se han tenido que poner "pinzas en la nariz" para facilitar la aprobación del techo de gasto.

