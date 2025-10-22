Carriedo afirma que presentó el PGC con la "indicación expresa" de tramitarlo tras aprobarse el techo de gasto

Pide el apoyo al techo de gasto de 2026 para dejar "un mejor escenario" para el Gobierno que resulte de las próximas elecciones autonómicas VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que la Junta de Castilla y León registró el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 el pasado 15 de octubre "para favorecer la transparencia y el debate" y "con la indicación expresa" de que se tramitara una vez aprobado el techo de gasto no financiero que se vota hoy.

Hay que recordar que la Mesa de las Cortes de Castilla y León inadmitió ayer la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad en base al informe de los Servicios Jurídicos que pidieron los grupos en la oposición el jueves, entre otras cosas, por haberse registrado sin la aprobación previa del techo de gasto no financiero que se debate este miércoles.

Por otro lado, ha pedido el apoyo de las Cortes de Castilla y León al techo de gasto no financiero de 2026 para dejar con él "un mejor escenario" para el Gobierno que resulte de las próximas elecciones autonómicas --la cita con las urnas tiene el 15 de marzo como fecha límite--.

El consejero ha defendido el techo de gasto no financiero de 2026 con el reto de conseguir "cuatro de cuatro" ya que, según ha destacado, el Gobierno autonómico ha logrado sacar adelante los tres anteriores, el último, el de 2025, tras la abstención del Grupo Socialista después de que el PP se quedase en minoría en la Junta. Hay que recordar que el secretario autonómico del PSOE, Carlos Martínez, ha anunciado la abstención de los socialistas en la votación este miércoles del techo de gasto no financiero que, por lo tanto, saldrá adelante.

Fernández Carriedo ha destacado asimismo que la aprobación del techo de gasto no financiero para 2026 permitirá seguir adelante con debate en torno al proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el próximo año y ha tendido la mano en este sentido a todos los grupos para alcanzar "un buen acuerdo" que beneficie a todas las personas de Castilla y León.

"Es lo que la gente de Castilla y León merece y es lo que demandan de responsabilidad hacia todos nosotros", ha aseverado Fernández Carriedo que ha destacado que la aprobación del techo de gasto facilitará la puesta en marcha de "importantes novedades" en apoyo a las familias, los jóvenes, las personas mayores, los trabajadores y autónomos, los agricultores y ganaderos, el sector forestal y las entidades locales.

Entre las "novedades" del proyecto de presupuestos elaborado por la Junta ha destacado las ayudas a los mayores para que sustituyan sus bañeras por platos de ducha, el nuevo bono de apoyo a los trabajadores autónomos y la bonificación de peajes en autopistas junto al incremento de las partidas para la prevención y lucha contra incendios.

A esto ha añadido que se duplican las ayudas por hijo del bono nacimiento y que se amplía a más beneficiarios el bono infantil.

Finalmente, ha lamentado las "indefiniciones" que ha tenido que afrontar la Junta de Castilla y León para la elaboración del techo de gasto no financiero para 2026 y ha recordado a modo de ejemplo que el Gobierno de España no ha fijado aún el objetivo de estabilidad para el año próximo "y ni siquiera ha convocado todavía a estos efectos el correspondiente Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Y a la ausencia de presentación de los objetivos de estabilidad y de deuda ha sumado la "inacción" del Gobierno respecto a la falta de concreción de las medidas de ajuste para cumplir con el Plan remitido a Bruselas y el desconocimiento del calendario de recepción de las entregas a cuenta en 2026.

"No es lo mismo recibir esos recursos desde el 1 de enero que hacerlo desde mitad de año, tal y como ha sucedido en este año 2025", ha explicado al respecto.

A través de un acuerdo del pasado 9 de octubre, la Junta de Castilla y León fijó un límite máximo de gasto no financiero de la Comunidad de para el ejercicio 2026 de 14.183,28 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,14 por ciento y 692 millones de euros más respecto al aprobado para 2025.