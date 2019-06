Absuelto el administrador de Caños del Valle acusado de estafa tras no entregar una carga a un cliente

Publicado 28/06/2019 13:42:37 CET

La Audiencia Provincial de Palencia ha absuelto a V.S.P., administrador de la mercantil Caño del Valle, tras ser acusado de estafa por no entregar 10.000 toneladas de alfalfa deshidratada a un cliente.

Según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, los hechos de remontan a junio de 2015 cuando V.S.P., administrador de Caño del Valle, firmó un contrato por el que se comprometía a vender a Navarro Aragonesa de Forrajes 10.000 toneladas de alfalfa deshidratada y se pactó pagar por adelantado 300.000 euros a través de 'confirming'.

Navarro Aragonesa de Forrajes emitió el 'confirming' y tras recibir Caños del Valle el dinero, se trasladó hasta las instalaciones de la mercantil a ver la carga y en diciembre del mismo año se pone en contacto con ella para informar de que iría a por la alfalfa, pero le responden que están de vacaciones hasta el 22 de enero.

Entonces, intentan pactar la entrega para el 25 de enero de 2016, pero la respuesta de la empresa vendedora es que el acusado estaba de vacaciones hasta el 25 de enero.

Así, tras analizarse las diferentes pruebas, la sentencia refleja que "no encuentra la línea divisoria entre delito de estafa o incumplimiento de lo pactado".

Asimismo, destaca que los camiones del querellante "no fueron nunca" a las naves del acusado y consideran que la no entrega de la mercancía es "un mero incumplimiento contractual" al no poder probar un "engaño preestablecido".