Activado el protocolo epidemiológico tras detectarse dos casos de paperas en el instituto Alfonso IX de Zamora

Publicado 28/05/2019 12:41:36 CET

ZAMORA/VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El instituto Alfonso IX de Zamora ha registrado un brote de paperas que afecta a dos alumnos del centro, motivo por el que se ha activado el protocolo de revisión de la cartilla de vacunación y también a la vacunación inmediata del profesorado y estudiantes que han podido encontrarse en contacto con los afectados.

La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha confirmado a Europa Press que los casos detectados "son sospechosos" y por ello se ha actuado "sobre el entorno más cercano a los dos alumnos". No obstante, la administración asegura que la situación "no es preocupante" por el momento. Sanidad ha enviado al centro la información necesaria para que no se produzcan nuevos casos.

Por el momento, no existe confirmación del laboratorio, pero la dirección del centro y la administración regional han decidido tomar las medidas "habituales" cuando se producen este tipo de casos, como son la revisión y la vacunación.

A este respecto, el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, quien ha asistido a la jornada científico técnica que la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) ha organizado en Valladolid, ha incidido en que "de manera recurrente" se declaran algunos casos de "pequeños brotes" y habitualmente se aplican los protocolos que los epidemiólogos establecen.

"Mo suelen ser problemas de importancia, que afecten de manera importante a la salud de los niños", ha aclarado el consejero, quien ha explicado que en estos casos siempre se activa este protocolo una vez declarada alerta del brote para la "protección" de los menores y su entorno, sobre todo el familiar.