Controlado un incendio que afecta a 40 hectáreas en Santovenia de Pisuerga (Valladolid)

VALLADOLID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un incendio declarado este viernes, 15 de agosto, en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga ha sido controlado a las 18.04 horas, y ha afectado a una superficie estimada de 40 hectáreas.
El incendio ha comenzado a las 16.05 horas y se ha elevado, posteriormente, a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 17.32 horas, según ha informado la plataforma de la Junta Inforcyl.
En las labores de extinción han participado un total de seis medios terrestres, entre ellos una autobomba. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.