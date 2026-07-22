Activo desde esta tarde un incendio intencionado en La Baña (León)

Incendio declarado en La Baña (León) este miércoles. - INFORCYL

LEÓN 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

A las 14.30 horas de este miércoles se ha declarado un incendio de carácter intencionado en La Baña, en el término municipal leonés de Encinedo, en el que trabajan actualmente varios medios de extinción terrestres y aéreos.

En concreto, participan en las labores en estos momentos tres agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, un autobomba, tres cuadrillas helitransportadas y un medio aéreo, según la plataforma Inforcyl.

El fuego está localizado muy próximo a la Carretera de La Baña (LE-126) y por el momento la superficie afectada se encuentra en perimetración.

También permanece activo en la provincia de León un incendio en la localidad berciana de Villaverde de los Cestos desde las 17.47 horas cuyas causas se desconocen por ahora.

En este caso participan en las labores de extinción cuatro agentes medioambientales, dos cuadrillas terrestres, dos autobombas, un bulldozer, dos cuadrillas helitransportadas (ELIF/BRIF) y tres medios aéreos.