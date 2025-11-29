El actor Luis Zahera recibe este sábado el Águila de Oro del 37 Aguilar Film Festival por su trayectoria - AGUILAR FILM FESTIVAL

PALENCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 37 edición de Aguilar Film Festival rendirá homenaje este sábado al actor gallego Luis Zahera con su Águila de Oro por su meritoria trayectoria profesional.

La cita aguilarense quiere poner en valor la carrera de Luis Zahera, uno de los intérpretes "más populares y queridos" del momento, han destacado fuentes del festival a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El actor recibirá el máximo galardón del festival, el Águila de Oro, en reconocimiento a su gran labor profesional en un acto que se llevará a cabo a las 20.00 horas en el Cine Amor, antes de la proyección de la tercera sesión de cortometrajes de Castilla y León.

Nacido en 1966 en Santiago de Compostela, Luis Zahera inició su carrera en el cine con Divinas Palabras (1987) y se consolidó en los años noventa gracias a la televisión gallega y al teatro.

Su popularidad llegó con el personaje de Petróleo en Mareas Vivas y, a nivel nacional, con 'Sin tetas no hay paraíso'. Desde entonces ha participado en numerosas películas, entre ellas 'Celda 211', 'A cambio de nada', 'Que Dios nos perdone' o 'Mientras dure la guerra'.

Su colaboración con Rodrigo Sorogoyen ha sido clave en su trayectoria, logrando dos premios Goya al mejor actor de reparto por El reino (2018) y As bestas (2022), además de múltiples reconocimientos adicionales. En años recientes ha seguido muy activo en cine, televisión y teatro, destacando su monólogo Chungo, estrenado en 2024.