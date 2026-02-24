El actor Manuel Luna, premio AMGu de Honor del certamen de teatro aficionado de Guardo (Palencia)

La diputada de Cultura, Carolina Valbuena, y el director de AMGu, Manuel Dos Santos, durante la presentación. - DIP. PALENCIA.

PALENCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Certamen de Teatro Aficionado de Guardo entregará su permio Premio AMGu de Honor actor José de Luna, que saltó a la fama por su papel de Juanma en la película 'Campeones', así lo han adelantado los organizadores del ciclo durante la presentación de la duodécima edición de este festival que levantará el telón el próximo sábado, 28 de febrero.

Más de un centenar de compañías de teatro de toda España han concurrido a la selección de este certamen organizado por la Fundación AMGu. Entre ellas, un comité ha seleccionado a las cinco agrupaciones que actuarán en el auditorio municipal todos los fines de semana desde este sábado 28 de febrero hasta el próximo 15 de marzo.

Comedia, tragicomedia, drama, farsa y género musical son las propuestas de los grupos que tomaran parte en el ciclo escénico llegados desde Castilla y León (Valladolid) Castilla-La Mancha (Toledo y Ciudad Real) y la Comunidad de Madrid (Madrid y Tres Cantos).

Todos ellos competirán por uno de los ocho Premios AMGu: mejor representación, guión, puesta en escena, actor principal, actriz principal, actor de reparto, actriz de reparto, vestuario y especial del público, que los asistentes eligen con sus votos.

A ellos, se sumará el premio de Honor para José de Luna, que recibe este reconocimiento por "su buen hacer delante de las cámaras y sobre los escenarios", tal y como han explicado desde AMGu.

El popular intérprete recogerá el galardón el 21 de marzo durante la Gala de Clausura, con la obra 'Doscapacitados'.

Su nombre se suma a una ya larga lista de entre los que figuran Toni Acosta, María Galiana, Josema Yuste, María Luisa Merlo, Moncho Borraajo, Concha Velasco, Lola Herrera, José Sacristán, Petra Martínez, Juan Margallo, Carlos Santos, Pepe Viyuela, Llorenç González, la familia Ozores, Gabino Diego y la serie Gran Hotel.

Los abonos para el ciclo se pondrán a la venta este miércoles al precio de 50 euros, tanto en la taquilla del auditorio municipal como en la página web www.amgu.org. Las entradas sueltas anticipadas, se podrán adquirir, por ambos canales, a partir del viernes.