Las actuaciones del programa cultural '¿Dónde vas a lavar?' de la Diputación de Segovia llegarán a 39 pueblos

SEGOVIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa '¿Dónde vas a lavar?' de la Diputación de Segovia, que cumple un lustro, llegarán a 39 pueblos de la provincia en una convocatoria dotada con 25.000 euros que permitirá a las entidades locales programar las actuaciones enmarcadas en esta iniciativa.

La convocatoria permitirá a los municipios beneficiarios disfrutar de las propuestas de hasta nueve grupos, para cuya contratación la Diputación ha distribuido ayudas de entre 212,50 euros --los concedidos a Navafría para recibir a Audite-- y 1.128,60, los otorgados a Monterrubio para acoger el montaje de Elia & Uxía.

Entre los actuantes que formarán parte de esta nueva edición del programa también volverán a estar grupos como Triguiñuelas, Saltatium Teatro, El Hombre Folkíbero o Ponte a la Cola, veteranos en ser partícipes de distintas Diputación de Segovia.

Con el objetivo de poner en relieve el patrimonio tradicional de los municipios segovianos y con escenarios como lavaderos, ríos, bodegas, fraguas o potros, entre otros, los diferentes espectáculos programados en el calendario de '¿Dónde vas a lavar?' se extenderán hasta el próximo 12 de octubre.

MONITORES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

Por otro lado, el BOP del miércoles también dio a conocer la resolución de la convocatoria de subvenciones a los Grupos de Acción Local para la realización de cursos de formación de jóvenes; y, en concreto, para la formación de Monitores de Ocio y Tiempo Libre.

En este caso la institución provincial ha distribuido 25.980 euros entre las seis solicitudes tramitadas por parte de los Grupos de Acción Local, habiendo sido Honorse Tierra de Pinares y Segovia Sur los grupos que han optado por partida doble a estas ayudas, por lo que percibirán 8.660 euros cada una, y Aidescom y Codinse las que únicamente han tramitado una solicitud, por lo que, según queda constante en el Boletín, recibirán una subvención de 4.330 euros.

Mediante estas ayudas, los Grupos de Acción Local podrán subvencionar la contratación de cursos que constituyan la fase teórica de la titulación oficial otorgada por la Junta de Castilla y León y que estén impartidos por escuelas oficiales.

Entre los gastos subvencionables estarán, desde los costes de contratación del servicio formativo hasta los vinculados a la gestión de la actividad, pasando por la adquisición de material didáctico o el alquiler de espacios y equipamientos.