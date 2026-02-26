ACUAES autoriza redactar el proyecto de mejora del saneamiento de Ávila y reducir los vertidos al Adaja

ÁVILA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España (ACUAES), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha autorizado la licitación del contrato de servicios de asistencia técnica para la elaboración del estudio de alternativas ambientales y la redacción del proyecto de mejora de los emisarios de ambas márgenes del río Adaja, que transportan las aguas residuales de la ciudad hasta la depuradora.

Según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, el presupuesto de licitación asciende a 300.000 euros, IVA excluido, y el plazo máximo de ejecución de los trabajos se ha fijado en once meses.

La licitación será posible tras la firma, el pasado 27 de enero, del convenio de colaboración entre ACUAES y el Ayuntamiento de Ávila, paso previo imprescindible para impulsar esta actuación. El pliego aprobado define el alcance y las condiciones técnicas y organizativas que regirán la redacción del proyecto constructivo, que deberá tramitarse hasta su aprobación definitiva y servirá de base para la posterior ejecución de las obras.

En concreto, las actuaciones contemplarán la adecuación de los colectores generales y de las impulsiones necesarias para el transporte de las aguas residuales, así como la construcción de tres tanques de tormentas que incrementarán la capacidad de almacenamiento del sistema de alcantarillado de la ciudad.

Con ello, se permitirá un tratamiento más adecuado de las aguas vertidas a cauce, en cumplimiento de la normativa vigente de la Confederación Hidrográfica del Duero. El proyecto incluirá además la construcción de una estación de tratamiento y bombeo de aguas residuales (ETBAR) y la instalación de una nueva línea de membranas en la depuradora de Ávila, completando así una intervención integral sobre el sistema de saneamiento.

Estas actuaciones permitirán avanzar en la solución de los problemas existentes en el saneamiento de la ciudad, reduciendo los vertidos de aguas residuales al río Adaja y, por extensión, al Embalse de Fuentes Claras. Una vez redactado y aprobado el proyecto, ACUAES y el Ayuntamiento de Ávila deberán suscribir un nuevo convenio que regule la ejecución y la financiación de las obras.