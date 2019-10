Acuerdo para pedir al Gobierno que aplique un IVA reducido a la biomasa forestal y a sus instalaciones

Publicado 08/10/2019 19:37:08 CET

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno de las Cortes ha dado el visto bueno este martes casi por unanimidad -se ha abstenido UPL-- a una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular para instar a la Junta a dirigirse al Gobierno de la nación para que, a través de las modificaciones legislativas que sean necesarias, se aplique un IVA reducido a la biomasa forestal, a las instalaciones necesarias para su transformación y a la energía distribuida por redes de calor alimentadas mayoritariamente con este combustible.

No obstante, la procuradora socialista por León María Rodríguez ha pedido a la Junta que esta medida dirigida al Gobierno de España sea acompañada por alguna de competencia autonómica, como la ecotasa, políticas que favorezcan el autoconsumo y más medios técnicos y humanos para hacer frente a las plagas, como la procesionaria del pino.

"Se están acercando al PP al acercase a una bajada de impuestos que es lo que hace el PP", ha ironizado por su parte el procurador proponente, Ricardo Gavilanes, en un llamamiento al PSOE a que rectifique con el impuesto al diésel.

La socialista María Rodríguez ha compartido las "grandes oportunidades de desarrollo" que representa la biomasa aunque ha criticado la falta de iniciativas de la Junta de Castilla y León en materia de energías renovables y sus "iniciativas de postureo".

Desde el Grupo Mixto, su viceportavoz, el leonesista Luis Mariano Santos, ha expresado sus dudas respecto a la PNL del PP ante la cantidad de informes que discuten la bonhomía de la biomasa ante la deforestación y el carácter no neutro de las emisiones y ha advertido del riesgo de lanzarse "como locos" a esta fuente de energía que sí ha avalado por la capacidad de generación de empleo, como se espera en Cubillos del Sil.

"A mí me gustaría tenerlo mucho más claro, no tengo el concepto tan claro", ha reconocido el leonesista que ha puesto como ejemplo también las dudas de la propia Junta respecto a la central de biomasa de Navatejera, dudas que han sido contestadas por la procuradora de Ciudadanos Blanca Negrete que ha recomendado a Santos Reyero visitar Copenhague para seguir su ejemplo y convertir a Castilla y León en una comunidad "moderna" a través del uso de la biomasa que, en su opinión, no debe tener los mismos impuestos que otras fuentes que se importan, que no fijan población y que, además, son más contaminantes.