Acusaciones rechazan la enfermedad mental como causa del asesinato de un hombre por su yerno en Aranda en 2024 .

BURGOS 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal y la acusación particular han sostenido en la Audiencia Provincial de Burgos que las causas que llevaron a J.L.H. a asesinar a su suegro el 3 de octubre de 2024 en Aranda de Duero (Burgos) responden al "control y los celos" sobre su mujer, al tiempo que han descartado que fuera debido a algún tipo de enfermedad mental. Según han argumentado las acusaciones, el propósito de la esposa y del padre de ésta era que el acusado iniciara un tratamiento para su adicción a las drogas con el fin de reconstruir la unidad familiar.

Para la acusación particular, el encartado contaba con sus facultades mentales plenas, ya que tenía todo planeado, incluida la posterior huida de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, esta parte ha descartado que el consumo de drogas o una enfermedad mental fueran la causa necesaria de los hechos, concluyendo que la conducta del procesado responde a que era una "mala persona y un maltratador", además de insistir en la existencia de "maldad", por encima de los brotes psicóticos alegados por la defensa.

La Audiencia Provincial ha acogido la primera sesión del juicio con jurado contra J.L.H., de 42 años en la fecha de los hechos. El acusado residía habitualmente con su esposa y su hija de 11 años hasta que, a consecuencia de diversos problemas derivados de su consumo de drogas, la mujer se separó y se trasladó con la menor al domicilio de sus padres. El Ministerio Fiscal reclama en su escrito de calificación una pena de 30 años y seis meses de prisión. Esta petición comprende 21 años de cárcel por un delito de asesinato, tres años y seis meses por robo con violencia en concurso con maltrato en el ámbito de la violencia de género, cuatro años por un delito de atentado y dos años más por lesiones, a los que se añaden otros delitos de hurto leve, allanamiento de morada y robo de uso de vehículo a motor, junto a la responsabilidad civil.

Por su parte, la defensa atribuye las causas de la muerte al consumo "exagerado" de sustancias y se ha basado en la enajenación mental del acusado para justificar que no era capaz de manejar su cerebro.

Durante la jornada se ha celebrado la lectura de los escritos, las alegaciones de las partes y la declaración de seis testigos, a las que se sumarán este miércoles las comparecencias de otros 17 testigos y el jueves las de diez testigos y peritos, antes de dar paso el viernes a los informes finales previos a la emisión del veredicto del jurado.