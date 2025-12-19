Adif AV adjudica la ampliación del aparcamiento de la estación AVE de Segovia-Guiomar para crear más de 300 plazas

Archivo - Estación Segovia-Guionar de trenes. - ADIF - Archivo

SEGOVIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ente público Adif AV, encargado de las infraestructuras ferroviarias españolas, ha adjudicado las obras de ampliación del aparcamiento de la estación de Segovia-Guiomar para incorporar más de 300 nuevas plazas, hasta alcanzar un total de 875. El proyecto ha sido licitado por importe de 5.060.967,8 euros, para una actuación que intervenga en el aparcamiento P1, superando más del doble la capacidad actual del recinto.

La estación de Segovia-Guiomar consta de un edificio de viajeros tipo puente sobre la plataforma de vías y dispone de dos aparcamientos (P1 y P2) situados al norte de las vías, con accesos independientes desde el vial de acceso rodado a la estación.

La ampliación se llevará a cabo en una superficie de 8.000 metros cuadrados hacia el norte del aparcamiento P1 que, al término de los trabajos, contará con 306 nuevas plazas para turismos y 10 para motos, hasta alcanzar las 585 plazas, más del doble de su capacidad actual. De las nuevas plazas, todas cubiertas por marquesinas, similares a las ya existentes, 16 estarán dotadas de puntos de recarga para vehículos eléctricos y otras 10 estarán reservadas a personas con movilidad reducida (2 de ellas para recarga de vehículos eléctricos). Por su parte, el P2 aporta otras 290 plazas.

En la descripción del proyecto se expone la mejora de accesos rodados y peatonales al aparcamiento y a la propia estación. Por un lado, se agilizará la entrada y salida de vehículos del aparcamiento P1 con la construcción de un nuevo punto de entrada al aparcamiento, dotado de dos carriles de entrada y dos de salida desde el vial de acceso a la estación. Al tiempo, se organizará el tráfico de acceso mediante una rotonda con dos carriles de circulación, contribuyendo a hacer más fluido el tráfico en el área más próxima a la estación.

También se mejorarán los flujos rodados de accesos y salidas del conjunto de la estación para agilizar la subida y bajada de viajeros, mediante una reorganización de la zona central para aumentar la accesibilidad y la superficie de servicio frente a la entrada de la estación, y se reordenarán los acerados peatonales e isletas y se delimitarán los espacios para estacionamiento de autobuses, que incluirán cuatro nuevas marquesinas.

Se contempla además la zona de taxis y la de parada momentánea para la subida y baja de viajeros. Por último, se urbanizará el espacio frente a la entrada de la estación con nuevos elementos para la estancia peatonal, asientos, vegetación y reserva de espacio para aparcamiento seguro de bicicletas y patinetes.

Las obras supondrán la reubicación de la obra artística 'Ola a Ritmo de Txalaparta', que llegó a Segovia-Guiomar desde la estación de Madrid Chamartín-Clara Campoamor. Para su exposición se reserva un espacio en la urbanización de la zona central del acceso a la estación, para que el primer elemento que vena los viajeros a su llegada a la estación sea esta escultura, de 3x20x2,4 metros, formada por 54 traviesas, obra de Agustín Ibarrola.