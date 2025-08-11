Adif trabaja en el restablecimiento de la comunicación por tren, tras el incendio de San Bartolomé (Ávila)

ÁVILA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

ADIF trabaja para restablecer la comunicación por tren después de que el incendio forestal de San Bartolomé de Pinares, en Ávila, haya provocado el corte de tres kilómetros de vía y que se encuentran "en zona de afectación".

"Continúan los daños tanto en la vía como en las comunicaciones como en el sistema eléctrico de la misma", según ha informado el subdelegado de Gobierno de Ávila, Fernando Galeano, en declaraciones recogidas por Europa Press.

ADIF ya ha podido entrar hoy con un equipo también de la Junta para colaborar en la labor de restablecimiento de la comunicación por tren, ha incidido para recordar que hasta ese momento Renfe mantiene activos "los servicios de bypass por autobús y taxi para todos los usuarios habituales de esta vía".

El fuego "evoluciona favorablemente" y ha bajado a Índice de Gravedad Potencial 1 para trabajar en su estabilización. "Ahora mismo no hay activo ningún tipo de desalojo ni ningún corte de carretera; tan solo permanece cortado el tramo ferroviario entre Ávila y el Escorial", ha resumido.