Adjudicada por 1,4 millones el estudio de mejora de la N-403 entre Ávila y Adanero (Ávila)

VALLADOLID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 1,4 millones (IVA incluido) la redacción del estudio informativo del acondicionamiento de la carretera N-403 entre Ávila y Adanero, en Ávila.

Con un presupuesto aproximado de 70 millones para las obras, el objetivo de este estudio es el acondicionamiento y mejora de la carretera N-403 mediante la reordenación de accesos, el estudio de variantes de trazado o la conversión en carretera 2+1, de forma "que de una manera eficiente y viable se logre la mejora de la seguridad vial, la mejora de tiempos de recorrido y de la movilidad, así como la reducción de costes de transporte", según ha informado la Subdelegación de Gobierno en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

La solución de carretera 2+1 ofrece "una calzada de doble sentido de circulación con tres carriles, donde el tercer carril se habilita de forma alterna como carril de adelantamiento de vehículos lentos donde su presencia resulte más significativa".

Con ello se pretende conseguir una "drástica reducción" de la accidentalidad, además de incrementar el nivel de servicio con velocidades medias más elevadas, menores afectaciones ambientales y una solución más eficiente a nivel socioeconómico.

Además de las posibilidades de acondicionamiento de esta carretera convencional a carretera 2+1, este estudio incluirá velocidad de proyecto de 100 kilómetros/hora en los tramos que sea posible; la reordenación de accesos e intersecciones; el estudio de variantes de población en las localidades de Santo Domingo de las Posadas y Pajares de Adaja; y el estudio de posibilidades de mejoras en el trazado y elementos de la carretera para mejora de la seguridad vial, concluye el comunicado.