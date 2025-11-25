AEBE Valladolid recoge ropa usada y juguetes en buen estado hasta el día 28 en el centro cívico de Huerta del Rey

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación de formación y orientación a inmigrantes AEBE Valladolid ha organizado una recogida solidaria de ropa y juguetes usados hasta este viernes, 28 de noviembre, en el centro cívico José Luis Mosquera de la capital vallisoletana.

Desde la asociación se pide ropa usada y juguetes en buenas condiciones para ayudar a las personas más necesitadas por lo que la recogida será en el centro cívico, en la calle Pío del Río Hortega, 2, en el local 11, de 10 a 14 horas y de 17 a 20 horas.

La asociación pide la implicación de las familias para fomentar, además, la economía circular.