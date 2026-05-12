Los aeropuertos de Burgos, León y Salamanca perdieron pasajeros en abril mientras que el Valladolid repuntó un 71,3%

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VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Burgos, León y Salamanca registraron menos pasajeros durante el mes de abril de 2026 en comparación con los datos del mismo mes de 2025 mientras que el de Valladolid creció, según los datos facilitados por AENA y recogidos por Europa Press.

En total, los cuatro aeropuertos de Castilla y León alcanzaron 19.430 pasajeros el pasado mes, por encima de las cifras del año pasado cuando se quedaron en los 17.840.

El aeródromo vallisoletano anotó el mayor número de pasajeros en abril, con 12.073 y un 71,3 por ciento más que en el mismo mes de 2025, seguido del aeropuerto de León que alcanzó los 5.720, un 24,0 por ciento menos en este caso que en el cuarto mes del año anterior.

A continuación se situó en número de viajeros el aeropuerto de Salamanca, con 1.216 pasajeros y un descenso del 45,2 por ciento respecto a abril de 2025, mientras que el de Burgos registró el pasado mes 421 viajeros, un 59,9 por ciento menos que el año anterior.

Por su parte, en el acumulado de las cifras de los cuatro primeros meses de 2026, la evolución es similar, ya que sólo gana pasajeros con respecto al año pasado el aeródromo de Valladolid mientras bajan los de Burgos, León y Salamanca.

El aeropuerto de Valladolid encabeza de nuevo los datos absolutos, con 32.498 pasajeros y un 7,3 por ciento mientras que el aeropuerto de León ha acumulado 15.990 pasajeros, un 11,2 por ciento menos que en el primer cuatrimestre de 2025, seguido del aeródromo de Salamanca, con 2.195 pasajeros y el mayor descenso (-70,2 por ciento), y del aeropuerto de Burgos, con 1.360 y un 38,5 por ciento menos.

En este caso, el acumulado de los cuatro aeropuertos de Castilla y León llega a los 52.043 viajeros frente a los 57.891 de hace un año.

Por lo que se refiere a las operaciones, Burgos encabeza la actividad con un total de 1.775 en abril de 2026, un 1,3 por ciento más que en 2025. Por su parte, Salamanca tuvo 850 operaciones, un 30,0 por ciento más; Valladolid registró 573 operaciones, un 35,1 por ciento más, y León se quedó en las 274, un 30,3 por ciento menos.

En total los aeropuertos de la red de Aena en España gestionaron 93,9 millones de pasajeros entre enero y abril, lo que supone un 3,3 por ciento más que el mismo periodo del año anterior, beneficiado por la transferencia de pasajeros procedentes del sector ferroviario, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero.

Además, en los primeros cuatro meses de 2026 se registraron 807.211 movimientos de aeronaves (+3,1%) y se transportaron 438.810 toneladas de mercancía (+5,4%), según un comunicado del operador.

Ya en abril, el operador aeroportuario alcanzó la cifra de 28,2 millones de pasajeros en territorio nacional, lo que implica un aumento del 3,7% respecto al mismo mes de 2025, aunque, no obstante, supone un crecimiento inferior al 6,3% que se registró entre abril de 2025 y abril de 2024.

Además, en el cuarto mes se gestionaron 242.424 movimientos de aeronaves, un 6,7% más, y se transportaron 112.884 toneladas de mercancía, un 5,3% más en comparación al año pasado.

De nuevo, el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en abril con 5.776.833, lo que representa un crecimiento del 3,3% frente al mismo mes del año anterior. Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5.103.478 (+4,1% respecto a 2025); Palma de Mallorca, con 3.089.279 (+2,6%); Málaga-Costa del Sol, con 2.613.939 (+9,5%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1.921.861 (+10,9%); Gran Canaria, con 1.310.395 (-2,8%); Valencia, con 1.150.985 pasajeros, un 10,7% más que en abril de 2025, y Tenerife Sur, con 1.063.254 (-8,2%).

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en abril fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 37.586 (+7% respecto a 2025), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 32.057 vuelos (+3,9%); Palma de Mallorca, con 22.699 (+0,7%); Málaga-Costa del Sol, con 17.681 (+6,7%); Gran Canaria, con 12.160 (+0,5%), y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 12.074 aterrizajes y despegues (+10,9%).

Respecto al tráfico de mercancías, el aeropuerto que alcanzó mayor volumen de carga fue el de Madrid-Barajas, con 65.851 toneladas, un 0,4% más con respecto al mismo mes de 2025. Le siguieron el Aeropuerto de Zaragoza, que registró 17.724 toneladas (+28,4%); el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 17.151 toneladas (+9%), y Vitoria, con 5.868 toneladas (+6,1%).

CASI 115 MILLONES DE PASAJEROS EN TOTAL HASTA ABRIL

Sumado el aeropuerto de Londres-Luton y 17 aeropuertos en Brasil, junto a España, Aena cerró los primeros cuatro meses de 2026 con 114,7 millones de pasajeros, un avance del 3,7%. Mientras, se registraron 994.719 movimientos de aeronaves (+2,5%) y se transportaron 489.223 toneladas de mercancía, un 4,8% más.

En abril, el tráfico total fue de 33,4 millones de pasajeros, cifra un 3,6% superior a la del mismo mes de 2025, gestionando 290.393 movimientos de aeronaves (5,6%) y transportando 125.808 toneladas de mercancía (5%).