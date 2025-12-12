Los aeropuertos de CyL acumulan 174.176 pasajeros hasta noviembre, aunque sólo crecen León y Salamanca respecto a 2024

Archivo - Varias personas en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, e - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de la red de Aena en Castilla y León han alcanzado los 12.546 pasajeros en el mesa de noviembre de los 27,6 millones del total nacional y acumulan 174.176 en lo que va de año, aunque sólo crecen los de León y Salamanca, frente a los casi 357 millones de España que supone un 4,2 por ciento más que en el mismo periodo de 2024.

Según datos ofrecidos por el gestor aeroportuario este viernes y recogidos por Europa Press, Salamanca, con un acumulado de 25.357 pasajeros hasta noviembre, y León, con 68.930, son los únicos aeropuertos de la Comunidad que han crecido en estas cifras con respecto a los once primeros meses de 2024, con un 28,9 y 19.6 por ciento respectivamente.

En los otros dos aeropuertos de Castilla y León se ha producido una pérdida de viajeros con respecto al acumulado de 2024, una caída liderada por Valladolid un 56,7 por ciento menos y un acumulado hasta noviembre de 77.426 pasajeros.

También se ha producido una caída en el aeropuerto de Burgos que ha registrado hasta noviembre un acumulado de 2.463 pasajeros, un 0,7 por ciento menos respecto al mismo periodo en 2024.

En lo que respecta a las cifras mensuales, dos de los cuatro aeropuertos de Castilla y León han ganado pasajeros en noviembre con Salamanca a la cabeza que ha repuntado un 841,1 por ciento hasta los 1.054 viajeros. En términos positivos también ha cerrado noviembre el aeropuerto de León donde han aumentado los viajeros un 26,7 por ciento hasta los 3.886 pasajeros.

Por su parte, los aeropuertos de Burgos y Valladolid han experimentado una caída en el número de pasajeros que lidera el aeródromo de la capital burgalesa con ocho viajeros, un 70,4 por ciento menos. En el caso de Valladolid la caída ha sido del 11,7 por ciento al haber registrado 7.598 pasajeros.

OPERACIONES

Por otro lado, hasta el mes de noviembre se han contabilizado 36.036 operaciones en los cuatro aeropuertos de Castilla y León, la mayor parte de ellas en Burgos, con 17.539, aunque han caído un 19,3 por ciento respecto al 2024.

A continuación se sitúa el aeropuerto de Salamanca, que ha operado 9.340 aeronaves, un 16,1 por ciento más respecto al año pasado. En el caso de Valladolid se ha producido una caída de un 11,5 por ciento con 5.566 operaciones, mientras que en León se han contabilizado un total de 2.591 hasta noviembre, lo que supone un aumento del 15,1 por ciento.

En términos mensuales, el mayor aumento lo ha experimentado el aeropuerto de Salamanca que ha sumado 640 operaciones, un 72,5 por ciento más. Los otros tres aeropuertos de Castilla y León han registrado una caída en las operaciones liderada por el de Burgos, donde se han producido un 45,7 por ciento menos, con un total de 1.026.

La caída en el caso del aeropuerto de Valladolid ha sido de un 3,8 por ciento con 402 operaciones y en León se han registrado 176, un 15,8 por ciento menos.

Por último, en el total acumulado hasta noviembre, el aeropuerto de Valladolid ha contabilizado un total de 35 operaciones de mercancías, lo que supone un 84,4 por ciento menos que el mismo periodo del año pasado.

DATOS NACIONALES

El mes de noviembre cerró con 27,6 millones de pasajeros, un 4,7% más que en el mismo mes de 2024. En este mes se gestionaron un total de 244.057 movimientos de aeronaves, un 1,6% más que en 2024; y transportaron 146.297 toneladas de mercancía, un 12,2% más que el año pasado.

De enero a noviembre de 2025, los aeropuertos de Aena en España han registrado 299,1 millones de pasajeros, un 4% más que durante el mismo periodo de 2024; se gestionaron 2,5 millones de movimientos de aeronaves, un 4,3% más, y se transportaron 1,2 millones de toneladas de mercancía, un 6,8% más que en los once primeros meses del año pasado.

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado noviembre con 22,5 millones de pasajeros, un 4,6% más que en el mismo mes de 2024; han gestionado 198.078 movimientos de aeronaves, un 2,5% más que en noviembre de 2024; y han transportado 133.027 toneladas de mercancía, lo que supone un aumento del 10,5% con respecto al mismo mes del año pasado.

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en noviembre con 5,49 millones, lo que representa un crecimiento del 3,9% frente a noviembre de 2024.

Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 4,2 millones (+5,1% respecto a 2024); Málaga-Costa del Sol, con 1,7 millones (+8,7%); Gran Canaria, con 1,4 millones (-0,7%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1,4 millones (+10,3%); Tenerife Sur, con 1,2 millones (-0,6%) y Palma de Mallorca, con 1,2 millones (+1,3%).

El de 2025 ha sido el mejor noviembre de la historia en términos de pasajeros en 22 infraestructuras: Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, Málaga-Costa del Sol, Alicante-Elche Miguel Hernández, Palma de Mallorca, Valencia, Sevilla, César Manrique-Lanzarote, Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, Bilbao, Ibiza, Asturias, La Palma, Menorca, A Coruña, Aeropuerto Internacional Región de Murcia, Melilla, Vitoria, La Gomera, Badajoz, Córdoba y el Helipuerto de Ceuta.

Respecto al tráfico de mercancías, en el mes de noviembre de 2025 el aeropuerto de mayor volumen de carga fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con 79.078 toneladas, un 10,7% más respecto al mismo mes de 2024. Le sigue el Aeropuerto de Zaragoza, que registró 23.360 toneladas (+10,8%), Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 18.349 toneladas (+21,1%) y Vitoria, con 5.735 toneladas (1,8%).

En noviembre, se ha registrado el mejor mes de la historia en cuanto a carga en el Aeropuerto de Zaragoza. Además, ha sido el mejor mes de noviembre para el tráfico de mercancías en la red de Aena y en los aeropuertos Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.