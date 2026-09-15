Los aeropuertos de Valladolid, Salamanca y Burgos ganan pasajeros en agosto y León se mantiene y lidera el total

Varias personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 30 de agosto de 2026, en Madrid (España). Los aeropuertos de la red de Aena en España tienen programadas un total de 29.592 operaciones entre el viernes 28 y el lunes 31 de - Carlos Luján - Europa Press

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Valladolid, Salamanca y Burgos ganaron viajeros el pasado mes de agosto mientras que el de León se mantuvo invariable respecto a los datos de 2025 si bien alcanzó la cifra más alta de usuarios de los cuatro, según los datos publicados este martes por AENA recogidos por Europa Press.

En total los cuatro aeropuertos registraron 23.968 pasajeros y la mayor parte viajaron desde León, con 10.724, seguido del aeropuerto de Valladolid con 10.217 pasajeros y un repunte del 57,8 por ciento respecto al mismo mes del año pasado.

A continuación se sitúa en cifras de pasajeros el aeropuerto de Salamanca con 3.015 usuarios y un incremento del 16,4 por ciento mientras que el de Burgos sólo alcanzó los 11 pasajeros, si bien repuntó un 120,0 por ciento.

En lo que se refiere al acumulado en lo que va de año, entre enero y agosto, sólo ha ganado pasajeros el aeropuerto de Valladolid, con un incremento del 35,7 por ciento y un total de 72.806 pasajeros, mientras que por León han pasado 49.458 viajeros, un 2,9 por ciento menos.

En el caso del aeropuerto de Salamanca ha llegado a los 10.810 viajeros en los ocho meses del año, un 33,8 por ciento menos, y el de Burgos a 1.586, un 33,8 por ciento menos respecto al acumulado de 2025.

En total y según los datos publicados por AENA y consultados por Europa Press, los cuatro aeropuertos de Castilla y León han alcanzado los 134.660 pasajeros en el acumulado del año.

En cuanto a las operaciones registradas el pasado mes de agosto, el aeropuerto de Burgos contabilizó 1.379, un 22,5 por ciento menos; el de Salamanca 828, un 15,4 por ciento menos; el de Valladolid 643, un 2,6 por ciento menos, y el de León 424, un 16,2 por ciento menos.

Del mismo modo, en lo que va de año, entre enero y agosto, el aeropuerto de Burgos ha realizado 11.766 operaciones, un 9,0 por ciento menos que el pasado año; el de Salamanca 6.686, un 3,4 por ciento menos; el de Valladolid, 4.146, un 0,4 por ciento menos, y el de León, 2.356, un 13,6 por ciento menos.

A nivel nacional la red de aeropuertos de Aena continúa su dinamismo operativo en España tras registrar 225,5 millones de viajeros entre enero y agosto de 2026, lo que representa un incremento del 4,1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En este tramo acumulado, las operaciones aéreas avanzaron un 4,4 por ciento hasta superar los 1,8 millones de movimientos de aeronaves, mientras que el transporte de mercancías sumó 878.168 toneladas, equivalente a un repunte del 1,8 por ciento.

El impulso acumulado del ejercicio se consolidó con un mes de agosto de elevado tráfico en el que las instalaciones españolas gestionaron 34,8 millones de pasajeros (+4,7% interanual) y 273.292 vuelos (+4,3%), aunque la carga aérea experimentó un descenso mensual del 5,2% tras situarse en 104.356 toneladas.

A nivel global, la actividad consolidada del Grupo Aena --que abarca 46 aeropuertos y dos helipuertos en España, el Aeropuerto de Londres-Luton, el Aeropuerto de Leeds Bradford y 17 instalaciones en Brasil-- alcanzó los 272,24 millones de viajeros (+4,1%) y los 2,3 millones de vuelos (+3,7%) de enero a agosto de 2026, pese a que el volumen de carga retrocedió un 1,2% hasta las 979.844 toneladas.

Tomando únicamente el octavo mes del año, el grupo movilizó a 41,3 millones de usuarios (+4,7%), atendió 330.526 operaciones aéreas (+4,5%) y gestionó 116.723 toneladas de mercancía, valor que supone una caída del 5,7% respecto al año previo.

Dentro del territorio nacional, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se mantuvo como el principal nodo de la red en agosto al registrar 6,5 millones de pasajeros (+4,8%) y 39.606 vuelos (+6,5%), además de liderar el tráfico de mercancías con 59.695 toneladas, a pesar de experimentar un descenso del 12% en este último apartado.

Le siguieron en afluencia Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 5,9 millones de pasajeros (+4,6%), 34.772 vuelos (+4,4%) y 17.588 toneladas de carga (+8,5%); Palma de Mallorca, con 4,8 millones de viajeros (+2,3%) y 32.324 operaciones (+2,8%); y Málaga-Costa del Sol, con 3 millones de usuarios (+6,6%) y 20.312 vuelos (+5,3%).

El resto de los aeropuertos españoles con mayor volumen en agosto continuó mostrando la fortaleza de la demanda estival. Alicante-Elche Miguel Hernández destacó con un significativo crecimiento del 11,4% en usuarios (2,3 millones) y del 11,7% en operaciones (14.069), seguido por Ibiza, con 1,5 millones de viajeros (+2,5%) y 13.643 vuelos (+5,2%); Gran Canaria, con 1,3 millones (+3,1%) y 12.038 movimientos (+5,8%); Valencia, con 1,2 millones de usuarios (+10,1%); y Tenerife Sur, que registró algo más de un millón de pasajeros, sufriendo una contracción del 4,2%.

En el ámbito del transporte logístico, tras Madrid y Barcelona se situaron los aeropuertos de Zaragoza, con 15.895 toneladas (+4,8%), y Vitoria, con 5.138 toneladas (+8,7%).

En el plano internacional, la red de 17 aeropuertos de Aena en Brasil contabilizó casi 31 millones de viajeros (+3,8%), 298.589 vuelos (+0,2%) y 87.300 toneladas de carga (+2,6%) de enero a agosto de 2026.

Durante el mes de agosto, estas instalaciones gestionaron 3,9 millones de usuarios (+3,2%), 39.983 movimientos (+6,5%) y 10.285 toneladas de mercancía (-7,3%).

Por bloques de gestión en el país sudamericano, el grupo de seis aeropuertos de ANB sumó 1,43 millones de pasajeros en agosto (+2,2%) -con el Aeropuerto de Recife alcanzando 811.536 usuarios (-2,7%), 6.643 vuelos (-2,1%) y 4.095 toneladas (-4,8%)-, mientras que el bloque BOAB logró 2,5 millones de viajeros (+3,7%), destacando el Aeropuerto de Congonhas en São Paulo con 2,1 millones de usuarios (+3,5%), 18.280 vuelos (+0,9%) y una caída en carga del 26,8% (3.428 toneladas) que lastró el dato total del bloque a 4.380 toneladas (-17,9%).

Por último, el desempeño en el Reino Unido reflejó avances sostenidos en el pasaje pero afecciones operativas en la logística.

El Aeropuerto de Londres-Luton acumuló 12,5 millones de viajeros hasta agosto (+6,1%) y 92.902 vuelos (+2,4%), aportando en agosto unos 2 millones de usuarios (+7,8%) y 12.867 operaciones (+2%).

No obstante, su tráfico de mercancías se redujo un 27,8% en el año acumulado (14.375 toneladas) y un 18,2% en agosto (2.082 toneladas) debido al cierre nocturno de la pista por obras de repavimentación.

Por su parte, el Aeropuerto de Leeds Bradford, integrado en el grupo el pasado 7 de mayo, cerró los primeros ocho meses con 3,1 millones de pasajeros (+3,2%) y 26.402 vuelos (+3,1%), tras aportar en agosto 561.312 usuarios (+3,2%) y 4.384 operaciones