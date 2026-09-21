Afecciones al tráfico desde mañana en León con motivo del Mercado Medieval de las fiestas de San Froilán

Mercado de las Tres Culturas durante las fiestas de San Froilán de León de 2025. - EUROPA PRESS

LEÓN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha informado sobre las afecciones al tráfico que se producirán desde mañana con motivo del montaje y celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas de las fiestas de San Froilán en el casco histórico y accesos.

Para facilitar la entrada y salida de vehículos de residentes y usuarios autorizados del interior del casco histórico de la ciudad se han establecido dos itinerarios. Por un lado, en la zona de la plaza del Espolón, en la calle Serranos, se habilitará el primer tramo en doble dirección. En el caso de la zona de calle la Rúa, el itinerario de acceso fijado será por La Rúa, calle Fernández Cadórniga, calle Cascalería y calle Conde Rebolledo (un tramo en doble dirección).

Asimismo, con el fin de facilitar el estacionamiento de los residentes afectados por las restricciones de tráfico derivadas del montaje y celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas, se habilitará una zona de estacionamiento temporal en la calle Ramón y Cajal, desde su intersección con la calle La Torre hasta la plaza de Santo Domingo y se podrán utilizar ambos márgenes de la vía. Las afecciones al tráfico se prolongarán hasta el próximo día 29 de septiembre.

El Mercado Medieval de las Tres Culturas se inaugurará este miércoles a las 18.30 horas y permanecerá abierto en la Plaza de San Isidoro y las inmediaciones del Cid hasta el día 27 de septiembre.