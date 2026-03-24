Un afectado por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en Valladolid

Archivo - Camión de bomberos del Ayuntamiento de Valladolid en la Plaza Mayor - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado afectada por inhalación de humo en el incendio de una vivienda en la capital vallisoletana, han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 13.57 horas, cuando una llamada ha avisado de un incendio en la cocina de una vivienda en el número 4 de la calle Huelgas, en principio sin que hubiera heridos.

El 112 ha dado aviso a la Policía Municipal, a los Bomberos y al Cuerpo Nacional de Policía y, posteriormente, el cuerpo local de Policía ha solicitado asistencia para una persona afectada por inhalación de humo, por lo que se avisa a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.