Agenda informativa de Europa Press Castilla y León para este lunes, 1 de septiembre de 2025

VALLADOLID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Señalamos a continuación los actos y convocatorias previstas en Castilla y León para este lunes, 1 de septiembre de 2025.

--08.45 horas: en Valladolid, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, inaugura las X Jornadas de Buenas Prácticas destinadas a profesionales y técnicos del programa Crecemos. Espacio La Granja.

--10.00 horas: en Burgos, el concejal de Medioambiente del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, informa del plan de choque de limpieza. Plaza de Vega.

--10.00 horas: en Valladolid, la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, se reúne con los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias para abordar las medidas de recuperación de las zonas afectadas por los incendios. Solo gráficos al inicio. Consejería (7ª planta).

--10.00 horas: en Valladolid, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, presenta las actuaciones en materia de accesibilidad implementadas con motivo del 25 aniversario de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Ayuntamiento.

--10.30 horas: en Valladolid, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, informa de nuevas medidas fiscales en materia tributaria que beneficiarán a los vallisoletanos. Ayuntamiento.

--11.30 horas: en León, el alcalde de León, José Antonio Diez, junto a la concejala de Acción y Promoción Cultural, Elena Aguado, y la presidenta de Eutherpe, Margarita Morais, participa en la presentación del 'XXI curso para pianistas, directores y jóvenes orquestas' de la Fundación Eutherpe. Salón de Reyes.

--11.30 horas: en Burgos, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Burgos, Juan Manuel Manso, informa de los asuntos relacionados con autobuses urbanos. Ayuntamiento.

--11.45 horas: en La Alberca (Salamanca), el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, atiende a los medios tras ser recibido el alcalde del municipio, Miguel Á. Luengo, y el secretario general del PSOE de Salamanca, David Serrada. Mirador de Puerto El Portillo.

--11.45 horas: en Arroyo (Valladolid), el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, presenta la puesta en marcha del transporte gratuito para empadronados en Castilla y León con Buscyl. Edificio de Usos Múltiples de La Vega.

--12.00 horas: en Salamanca, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, presenta la Feria Salamaq2025, que se celebra del 4 al 8 de septiembre en el Recinto Ferial de la Diputación.

--12.30 horas: en Burgos, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, visita la instalación de la estatua del Cid en la Llana de Afuera. Llana de Afuera.