Agrovid y SIEB, ferias especializadas en viñedo y equipamiento de bodegas, vuelven en enero a Valladolid

Cartel de la feria Agrovid que se celebrará en enero en el recinto ferial de Valladolid. - FERIA DE VALLADOLID

VALLADOLID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agrovid y SIEB, las ferias especializadas en cultivo del viñedo y equipamiento para bodegas reunirán el próximo mes de enero, del 27 al 29 de enero, en Feria de Valladolid al sector de la vitivinicultura en ambos salones que ofrecerán contenidos de carácter comercial, divulgativo y de formación dirigidos a los diferentes perfiles profesionales que trabajan en la viña y la bodega.

Empresas de España, Portugal, Italia y Bélgica presentarán sus novedades en ámbitos como el regadío, protección de cultivos, fertilización, injertos, sistemas de filtrado, líneas de embotellado, análisis o etiquetas.

"Valladolid ocupa una situación geográfica privilegiada en el viñedo y Agrovid y SIEB son una magnífica plataforma de negocio para acceder a las comarcas vitivinícolas de la península ibérica", ha señalado el director general de Feria, Alberto Alonso, quien ha apuntado que a los expositores habituales se sumarán nuevos fabricantes, importadores y distribuidores "con los que se enriquece la oferta" de estos dos salones.

Agrovid y SIEB incluyen, además, un programa de conferencias y mesas redondas en las que se abordarán cuestiones como el tratamiento de suelos, modelos de viticultura en diferentes territorios, vendimia mecánica frente a manual, últimas tecnologías en la elaboración de vinos, nuevos formato o desalcoholización.