La Agrupación de Fabricantes de Béjar (Salamanca) recibirá 300.000 euros para desarrollar tejidos innovadores

VALLADOLID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha dado el visto bueno a una subvención a la Agrupación de Fabricantes de Béjar (Salamanca) por un importe total de 298.200 euros para financiar un proyecto de innovación que tiene como objetivo principal el desarrollo de nuevos tejidos que permitan mejorar la competitividad de la industria de la localidad.

Con la financiación de este proyecto, la Junta busca impulsar la actividad económica y la generación de empleo en el sector textil de Béjar, introduciendo tejidos técnicos y funcionales que permitan diversificar la producción para acceder a mercados estratégicos dentro del sector, como el deporte, la automoción, la protección laboral o la uniformidad en ámbitos como las fuerzas y cuerpos de seguridad.

El proyecto, alineado con los objetivos del Programa Territorial de Fomento de Béjar, supone una actuación estratégica para la consolidación del tejido industrial vinculado al sector textil en el territorio, teniendo en cuenta que la industria transformadora lanera constituye una actividad de especialización histórica en la ciudad.

El sector textil de Béjar se caracteriza por la integración de todo el proceso productivo. Desde la recepción y preparación de la lana hasta el acabado final del tejido, de ahí la importancia de contar con tejidos altamente competitivos y acordes con las exigencias del mercado, objetivo principal del proyecto al que se destina la subvención aprobada.

La iniciativa, promovida por la Agrupación de Fabricantes de Béjar, está basada en la innovación y en la sostenibilidad. Por un lado, contempla el diseño y desarrollo de tejidos de altas prestaciones 'Tipos Béjar' que respondan a las características técnicas de las uniformidades actualmente en uso, especialmente en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a los que tradicionalmente ha suministrado la industria bejarana.

Además, el proyecto apuesta por fomentar la economía circular y la bioeconomía, promoviendo el incremento del uso de materiales reciclados y reciclables.

La Agrupación de Fabricantes de Béjar, promotora de proyecto, es una asociación sin ánimo de lucro constituida en 1979 con la finalidad de representar y coordinar los intereses del sector textil local. Esta agrupación ha sido clave en la defensa del tejido industrial bejarano, especialmente en la producción de paños de lana, que históricamente han sido el motor económico de la ciudad.