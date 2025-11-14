Air Nostrum habilita rutas extras en Navidad desde León y Valladolid a Palma y Mallorca, respectivamente

Archivo - El Aeropuerto de León, Archivo. - DELEGACIÓN JUNTA LEÓN - Archivo

VALLADOLID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales, anuncia un refuerzo de su operativa para la campaña de Navidad 2025 y habilitar rutas extras desde los aeropuertos de León y Valladolid, entre otros.

Así, en el caso de Valladolid, la compañía aumentará su oferta de conexión con Mallorca en un 18 por ciento respecto a la Navidad anterior.

Así, los días de operativa serán 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y 1, 2, 3 y 4 de enero.

En León, por su parte, se consolida su conexión de los jueves con Son Sant Joan, en Palma, durante todo el año y suma frecuencias extra en Navidad, lo que supone un aumento del 30 por ciento en plazas comparado con el año pasado.

Los días de la ruta especial serán 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30 de diciembre y 1, 2, 4, 5, 6 y 8 de enero.