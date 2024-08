Alcalá Norte, The Lemon Twigs y Bad Nerves entre los primeros artistas confirmados para el Purple Weekend de León

LEÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los grupos Alcalá Norte, The Lemon Twigs y Bad Nerves entre los primeros artistas confirmados que actuarán en la 35ª edición del Purple Weekend Estrella Galicia que se celebrará del 5 al 8 de diciembre.

Este festival de la música y estética mod, está organizado por el Ayuntamiento de León a través de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural y Centro León Gótico, y cuenta con la producción de Masgalicia.

A las confirmaciones antes citadas, se suman los nombres de The Fuzztones, Sharp Class y Doctor Explosión además de los de los cantantes Andy Smith, Andy Lewis, Raissa Pardini y Shaeffer McLean.

En esta nueva edición, el Purple Weekend recupera el escenario de Espacio Vías y mantiene el del Palacio de Exposiciones, así como la Sala Glam Theatre y otras localizaciones.

"UNA CITA CONSOLIDADA"

La programación cuenta con conciertos en directo, actividades durante todo el día y la noche, 'scooter run', mercadillo, exposiciones y desfile de moda entre otras propuestas que se irán definiendo próximamente.

El Purple Weekend Estrella Galicia, como aseguran desde el Consistorio leonés, es una cita consolidada en el panorama musical de la ciudad, que congrega a miles de personas atraídas por el programa de este festival musical y el ambiente mod que lo rodea.

En el programa inicial y con la incorporación de los grupos anunciados, Espacio Vías acogerá el jueves 5 de diciembre el Revival 77 'New Punk '45 años de London Calling', con Bad Nerves, Alcalá Norte y Sharp Class.

También en Espacio Vías, el viernes 6 de diciembre estará el escenario de Doctor Explosión y The Fuzztones; mientras en The Glam Theatre se celebrará el 'Northerm Soul Ballroom at the Glam Theatre'. Y el sábado 7, los neoyorkinos The Lemon Twigs estará, en el Palacio de Exposiciones.

La compra de entradas para los conciertos del 5 de diciembre se puede realizar en las plataformas de entradas 'Ataquilla', 'Marcaentradas', 'Ticketmaster' y se ha habilitado además, la venta de dos modalidades de abono: el formato 'Early bird' que por 65 euros incluye todos los conciertos de viernes y sábado en el Palacio de Exposiciones; y el '35º Aniversario' que por 100 euros que da acceso a todos los conciertos a excepción de los de la Sala Glam Theatre.