El alcalde de Cs en Valdestillas (Valladolid) solicita la baja del partido por su "deriva nacional y provincial"

VALLADOLID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valdestillas (Valladolid), Alberto Sanz, elegido por Ciudadanos, ha solicitado por escrito la baja del partido debido, ha explicado, a la "deriva" que considera que ha tomado el partido tanto en ámbito nacional como "sobre todo" en la dirección provincial.

Según ha explicado en declaraciones ha Europa Press, tras siete años en el partido en Valladolid y cuatro como alcalde --accedió en 2016 tras una moción de censura presentada por Cs y el PP contra el regidor del PSOE y obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 2019-- ha comunicado la petición de la baja.

Los motivos están, según ha señalado Sanz, en la "deriva" que considera que vive Ciudadanos en ámbito nacional, con un posicionamiento por parte de Inés Arrimadas al respecto de las prórrogas del estado de alarma que no considera "ajustado con lo que se vive en los municipios" y, "sobre todo", por la situación "generada hace tiempo en la provincia de Valladolid".

El regidor de Valdestillas ha criticado que en Ciudadanos Valladolid "no se puede compartir ninguna opinión", algo que considera "insostenible" a nivel provincial, pues, ha añadido, son las dos diputadas, Gema Gómez y Nuria Duque, las que "toman las decisiones" que en ocasiones "perjudican a los municipios" sin consultar con los alcaldes y concejales. De hecho, ha recalcado que en un año del actual mandato "sólo ha habido una reunión" entre el Grupo Provincial de la Diputación y los alcaldes.

De hecho, Sanz ha sostenido que él es el cuarto alcalde de Ciudadanos en un municipio vallisoletano que solicita la baja del partido y ha recalcado que él era el único alcalde de la formación 'naranja' que logró la mayoría absoluta en un pueblo de más de 1.000 habitantes en la provincia.

Sanz ha asegurado que la decisión la han tomado él y el otro concejal del grupo municipal que estaba afiliado al partido, ya que los otros tres miembros del grupo no lo eran.

De hecho, considera que esta situación no cambia "nada" en el funcionamiento del Ayuntamiento de Valdestillas, ya que el hasta ahora grupo de Ciudadanos funcionará igual, e incluso ha recordado que dos ediles de una formación independiente se habían unido ya al equipo de Gobierno.

"El grupo municipal no ha cambiado, lo que ha cambiado es el partido, no da voz a los concejales ni a los alcaldes, que no tienen apoyo del partido", ha recordado.

Alberto Sanz ha reprochado la posición del partido con respecto al estado de alarma y la desescalada por fases y por zonas de salud, ya que considera "no es ajustado con lo que se vive en los municipios". En el caso de Valdestillas, ha justificado que no han tenido "ningún caso" de coronavirus y que tienen "tres residencias sin casos", además de que se encuentran en una zona de salud, la de Serrada, con solo tres posibles contagios en la última semana.

Además, ha calificado de "tropelía" seguir con el estado de alarma, pues entiende que "no representa los intereses del mundo rural", al tiempo que ha recordado que los ayuntamientos pequeños "no pueden trabajar" en esta situación, como es su caso, pues ha recordado que no pueden contratar a personal, que tenían pendiente, o firmar contratos de obras.