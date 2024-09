El alcalde de Segovia anuncia el traslado inminente al edifio CIDE de los primeros servicios municipales

SEGOVIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El acalde de Segovia, José Mazarías, ha anunciado el traslado inminente de los servicios de Innovación, Contratación y Fondos Europeos al edificio CIDE, a las afueras de la ciudad, hasta la fecha sin uso concreto y tras varios años de su edificación.

Mazarías ha hecho el anuncio tras la Junta de Gobierno local en la que se ha recibido el informe de Riesgos Laborales que era necesario para que él, en su condición de primer edil, pudiera firmar el decreto de traslado.

En el informe, según el regidor segoviano, aparecen "deficiencias menores" como la falta de cartelería informativa en varios puntos del edificio y filtraciones de agua en otros. No obstante, la mayor preocupación son "deficiencias más importantes referidas a goteras que se han detectado en distintas zonas, sobre los ascensores y la climatización", ha comentado Mazarías.

Sobre el presupuesto que supondrán las reparaciones que ha desvelado el informe de riesgos laborales, el acalde no ha podido dar una cifra concreta, pero ha señalado que "tras varios años de la instalación de los ascensores, con la legislación de su momento, al usarlos ahora, con la legislación actual, habrá que hacer modificaciones que pueden suponer entre 40.000 y 80.000 euros, por ejemplo, que no podemos achacar a nadie en particular: la situación está así y, hasta que vayamos ocupando y usando las dependencias no podremos concretar todo lo que haya que corregir".

En todo caso, lo que sí ha asegurado Mazarías es que el traslado de los primeros servicios es "inminente, y no estará afectado por estas deficiencias indicadas en el informe".

Sobre otras cuestiones aprobadas en la Junta de Gobierno, Mazarías se ha referido a la licencia otorgada a Semutransa para la instalación de una estación de carga de vehículos eléctricos en sus instalaciones de repostaje entre polígonos o las licencias para viviendas, concedidas de forma que, a día de hoy, "hay casi 250 viviendas en proyecto de construcción en la ciudad".

Otro anuncio del alcalde ha sido el de la ampliación de contrato a FCC, por valor de 112.000 euros al año, para realizar la limpieza de imbornales "dos veces al año, en una campaña de otoño y otra de primavera".

MAQUINARIA ABANDONADA EN UN DESCAMPADO

El alcalde ha recordado que al llegar el equipo de gobierno al Ayuntamiento descubrieron la existencia de un vehículo "específico para la limpieza de imbornales, que nunca se había usado para ello, que acumulaba únicamente 7.000 kilómetros, y que estaba en un descampado, sin siquiera haber sido incorporado al inventario municipal".

A lo largo de este año se ha tenido que enviar el vehículo a los servicios técnicos de mantenimiento en la provincia de Madrid, tras su inclusión en el inventario de la concejalía correspondiente, para realizar su mantenimiento, reparación y renovación de múltiples piezas inservibles "tras varios años abandonado en ese descampado, al aire libre".

Una vez reparado y con las inspecciones técnicas obligatorias ya realizadas, este vehículo "podrá emplearse en la limpieza, tan demandada por otros grupos políticos que en legislaturas anteriores no habían puesto en marcha el camión, de los más de 4.700 imbornales y rejillas de Segovia y sus barrios", ha comentado el alcalde.

José Mazarías ha finalizado anunciando también la puesta en marcha del Plan de Asfaltado, que con un presupuesto de 720.100 euros "querría que se desarrolle cuanto antes, a ser posible en la primera quincena de octubre, pues los técnicos indican que, llegado noviembre, ya no son fechas adecuadas para el asfaltado público. Por eso, estamos trabajando para que se pueda iniciar el plan de forma inmediata".