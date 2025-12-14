El alcalde socialista de Montemayor (Valladolid) se da de baja del partido: "Es una decepción total, me duele el PSOE"

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde socialista de la localidad vallisoletana de Montemayor de Pillila, Noel Serna, se ha dado de baja como militante del PSOE en el marco de la crisis que atraviesa el partido debido a los presuntos casos de acoso sexual y corrupción, una "decisión personal" que ha tomado tras la "decepción total" que ha supuesto para el regidor esta situación.

Es algo que ha decidido tras veinte años de militancia en el partido, ha asegurado el primer edil en declaraciones a Europa Press, en las que ha reconocido que toda esta situación le "molesta y duele mucho".

Una decisión, ha detallado el también secretario general del partido en la localidad vallisoletana, motivada por la reciente dimisión del exsenador por Valladolid Javier Izquierdo: "Ya está bien, hay que decir hasta aquí".

No obstante, el alcalde de Montemayor de Pililla ha asegurado que la acción del Gobierno municipal continuará como hasta ahora para cumplir con sus compromisos con los vecinos.