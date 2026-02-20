El alcalde de Valladolid rechaza "actitudes violentas y menos entre jóvenes" tras el apuñalamiento mortal de un menor

VALLADOLID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha mostrado toda su "repulsa ante el terrible suceso acontecido" en la ciudad, en referencia al apuñalamiento mortal de un menor de 16 años en la calle Democracia y ha insistido en que "nunca" se admitirán "actitudes violentas y menos entre los jóvenes".

"Nuestro pésame a la familia del menor víctima de la violencia indeseable", ha asegurado Carnero a través de su cuenta en la red social X, tras conocer que un menor de 16 años ha fallecido a causa de las heridas por arma blanca que sufrió en un incidente ocurrido en la calle Democracia de Valladolid.

Además, ha trasladado su "repulsa" ante este "terrible suceso" ocurrido en la ciudad por el cual hay tres jóvenes detenidos.