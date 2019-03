El alcalde de Zamora se presenta a las primarias de IU para repetir en el Ayuntamiento

Actualizado 19/03/2019 11:21:07 CET

ZAMORA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, ha decidido presentarse a las primarias de Izquierda Unida para poder optar a la reelección al frente del Ayuntamiento de Zamora. Tras varias semanas de "duda", el regidor zamorano ha tomado esta determinación "tras consensuar con el equipo de ocho concejales" que la formación mantiene en el Consistorio zamorano.

Guarido, único alcalde de Izquierda Unida en una capital de provincia, ha asegurado que tiene "el ánimo" para continuar su labor en el Ayuntamiento de Zamora. "Hemos trabajado bien durante los últimos cuatro años y queremos seguir haciendo cosas durante los próximos cuatro, muchas de ellas que ya tenemos iniciadas", ha destacado.

Según han confirmado fuentes del partido a Europa Press, no se prevé que existan más candidatos a estas primarias. No obstante, los planes de Francisco Guarido se podrían truncar si no consigue al menos el 75% de los votos en la asamblea que se celebrará el próximo domingo 24 de marzo. Ese es el umbral que marcan los estatutos para quienes quieran continuar en un mismo cargo más de ocho años, caso del alcalde zamorano.

Francisco Guarido, además, contará con el apoyo de la dirección provincial del partido. El coordinador de Izquierda Unida de Zamora, Miguel Ángel Viñas, ha asegurado que "no existe otro candidato mejor" que el actual regidor para continuar con el proyecto de la formación.